テレビやゲーム機もAIで保護　Wi-Fi 7対応ルーター2製品、11月中旬発売

エレコムは11月中旬より、Wi-Fi 7対応の2.5ギガビットルーター2製品を新発売する。AIセキュリティ機能「F-Secure SENSE」を搭載した「WRC-BE64QSD-B」と、標準モデルの「WRC-BE64QS-B」を用意し、価格はWRC-BE64QSD-Bがオープン価格、WRC-BE64QS-Bが21,800円となっている。

両製品は、5GHz帯（Wi-Fi 7）で最大5,764Mbps、2.4GHz帯（Wi-Fi 6）で最大574Mbpsの無線通信に対応し、インターネット(WAN)ポートも2.5Gbpsに対応する。複数端末で動画視聴やオンラインゲームを同時に行う家庭でも、低遅延かつ安定した通信を狙える設計だ。Wi-Fi 7の新機能であるMulti-RUとPreamble Puncturingにも対応し、混雑した環境でも通信効率と接続性の向上を図る構成だ。

セキュリティ面では、通信の暗号化に加え、セキュリティWi-Fi機能、こどもネットタイマー3、友だちWi-Fi、ファームウェアの自動更新を備える。さらにWRC-BE64QSD-Bは、AI技術を用いたF-Secure社のSENSEを搭載し、ウイルス対策、ブラウザ保護、ペアレンタルコントロールを通じて家庭内ネットワークを多層的に守る。テレビやゲーム機、ネットワークカメラなど、従来のセキュリティソフトを入れにくい機器も保護対象に含められる点が特徴だ。

通信エリア拡張機能として、離れ家モード2とWi-Fi EasyMeshに対応する（同時使用不可）。屋内外の離れた建物での利用や、家中への電波拡張に役立つほか、IPv6(IPoE)接続、ビームフォーミングZ、内蔵アンテナも採用する。サイズはおよそ幅50×奥行き140×高さ195mm。重量はおよそ450gとなる。