エレコム、発火しにくいLFP電池搭載の長寿命モバイルバッテリー3モデルを10月中旬発売

エレコムは、発火しにくく長寿命なリン酸鉄リチウムイオン電池を搭載したモバイルバッテリー3モデル9アイテムを、10月中旬より発売する。価格はオープン価格となる。

新製品は、電気自動車にも採用されるリン酸鉄リチウムイオン電池、いわゆるLFP電池を採用するモバイルバッテリーだ。一般的なリチウムイオン電池に比べて発火しにくく、安全性に優れるうえ、約2,000サイクルの充放電に対応する長寿命設計という。初代モデルより小型化しており、持ち運びやすさも向上した。

機能面では、充放電回数に応じてLEDの点灯や色が変化する「Health Monitor」を搭載し、買い替え時期の目安を知らせる。さらに、温度監視・制御を行うThermal Protectionや、多重保護機能を備え、異常検知時には自動停止する安全設計だ。日本の電気用品安全法(PSE)の技術基準にも適合している。

容量は6,000mAh、8,000mAh、12,000mAhの3モデルを用意。6,000mAhモデルはUSB Type-Cポート×1とUSB-Aポート×1を備え、2台同時充電に対応する。8,000mAhモデルはUSB Type-Cポート×2とUSB-Aポート×1を搭載し、ノートパソコンへの給電も可能だ。12,000mAhモデルは最大45W出力に対応し、パソコン、タブレット、スマートフォンまで幅広く使える。いずれもパススルー充電や低電流モード、おまかせ充電、PPS規格対応など、日常利用を支える機能を備える。

型番は、ケーブル付きのDE-C96L-6000シリーズ、DE-C97L-8000シリーズ、DE-C98L-12000BKと、ケーブルなしのEC-C72LBK、EC-C73LBK、EC-C74LBKだ。DE型番にはUSB Type-C - USB Type-Cケーブル(約0.1m)が付属する。カラーはブラックのほか、8,000mAhモデルにブルー、ホワイト、6,000mAhモデルに「しろちゃん」デザインを用意する。