iPad mini（A20 Pro）対応アクセサリー4製品　軽量クリアケースや10Hガラスフィルムが登場

エレコムは、Appleの新型iPad mini（A20 Pro）が11月6日に発売開始されるのに合わせ、対応するケース1製品と保護フィルム3製品を順次発売する。発売ラインアップは、TPU素材を採用した「iPad mini（A20 Pro）クリアソフトケース 軽量」、貼り付け用BOXが付属する「iPad mini（A20 Pro）ガラスフィルム 高透明 貼付BOX付」と「iPad mini（A20 Pro）ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼付BOX付」、さらに「iPad mini（A20 Pro）フィルム 高透明」の計4製品で、価格は1,580円から3,280円だ。

クリアソフトケースは、透明で軽量なうえ、シリコン素材より強く、プラスチック素材よりしなやかな弾力性を持つTPU素材を採用する。画面の縁まで回り込む設計で、傷や衝撃を和らげるほか、装着したままケーブル接続、写真撮影、ボタン操作が行えるという。対応機種の携帯性を損なわずに保護性を高めたいユーザーに向く製品だ。

ガラスフィルム2種は、なめらかな指滑りを実現するリアルガラスを採用し、表面硬度10Hの強化ガラスで傷を抑える設計だ。高透明タイプはラウンドエッジ加工により端の引っかかりを軽減し、貼付BOXでホコリを取りながら正確な位置に貼り付けられる。ブルーライトカットタイプは画面が発する青色成分を約40%カットしつつ、色調変化を抑えた見え方を目指した仕様だ。

そのほかの「フィルム 高透明」は、特殊吸着層によるエアーレス加工で気泡が時間の経過とともに目立ちにくくなるのが特徴だ。価格は「クリアソフトケース 軽量」が1,980円、「ガラスフィルム 高透明 貼付BOX付」が2,980円、「ガラスフィルム 高透明 ブルーライトカット 貼付BOX付」が3,280円、「フィルム 高透明」が1,580円となる。