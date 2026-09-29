Mojang Studiosは9月29日、ゲーム「Minecraft Dungeons II（マインクラフト ダンジョンズ 2）」を発売。日本時間で同日17時頃に配信される予定とのこと。

※Steam版は9月30日午前5時頃予定

本作は、サンドボックスゲーム「マインクラフト」の世界観をベースにした見下ろし型のアクションRPG。前作のミッション選択式から、広大な世界を冒険する形式に進化している。新たな敵、エリア、ミッションが登場し、未踏の地を冒険する楽しさを味わえる。

また、PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam／Microsoft Store）で幅広く販売するほか、異なるプラットフォーム間によるマルチクロスプレイにも対応。ぜひ友人や家族とともに、新たな地の冒険へ旅立ってみてはいかがだろうか。

【ゲーム情報】

タイトル：Minecraft Dungeons II（マインクラフト ダンジョンズ 2）

ジャンル：アクションRPG

販売：Mojang／マイクロソフト

プラットフォーム：PlayStation 5／Xbox Series X|S／Nintendo Switch 2／Nintendo Switch／PC（Steam／Microsoft Store）

発売日：2026年9月29日

価格：

通常版：4730円（パッケージ／ダウンロード）

Deluxe Edition：7810円（ダウンロード）

※パッケージ版はPS5／Switch 2／Switchのみ提供

CERO：B（12歳以上対象）

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