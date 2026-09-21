「中華そば」なのに“まぜそば”にも！ ZUBAAAN!の二刀流が定番化

東洋水産は「マルちゃんZUBAAAN! 鶏油（チーユ）香る鶏中華そば 3食パック」（466円）を9月21日より、通年商品として発売します。

袋麺「鶏油香る鶏中華そば」がレギュラーに

中華そばorまぜそば、どっちもいける！

即席袋麺の「マルちゃんZUBAAAN!」ブランドより、昨年販売された「鶏油香る鶏中華そば」が通年販売品として登場。



本商品は、調理方法を変えることで、中華そばでもまぜそばでも食べられる点がポイントです。

麺は内部を緻密にすることで、熟成麺のような弾力と粘りのある食感にした太いノンフライ麺、スープは鶏の旨みをベースに淡口醤油を合わせた、コクのある醤油スープが特徴です。



以下、中華そばとまぜそばの調理方法です。まぜそばは、もやし200gと卵黄1個分を追加するのがオススメとのこと。

①中華そば



中華そばとして食べる場合は、麺を500mlのお湯で4分茹で、粉末スープと液体スープを合わせて仕上げます。

②まぜそば（おすすめ具材 もやし：200g、卵黄：1個分）



まぜそばの場合は、麺を4分茹でたところでもやしを加えてさらに1分加熱。湯切りした麺ともやしに液体スープと粉末スープを混ぜ、卵黄をのせて仕上げます。

二刀流ってスゴイ！両方試したい〜！

「マルちゃんZUBAAAN!」は、 お店品質を目指していて、弾力と粘りのある熟成麺のような食感が特徴。



今回、中華そばとまぜそばの二刀流で楽しめる「鶏油香る鶏中華そば」が復活です。しかも、昨年は期間限定だったところ、今度はいつでも楽しめるようになります。



二刀流の味わい、これは両方楽しんでみたいですね！

（※文中の価格はすべて税込）