秋葉原だけで帰るのはもったいない！ 電気街から徒歩で行ける“東京の別世界”5選

PCパーツ、ゲーム、アニメ、ガジェット……。秋葉原は、それだけでも1日たっぷり遊べる街です。ショップを巡っているうちに、気づけば夕方になっていた、なんてことも珍しくないでしょう。

ただ、せっかく秋葉原まで来たなら、駅周辺だけで終わらせるのはちょっともったいない。実は少し歩くだけで、にぎやかな電気街とはまったく違う顔をした街、いわば“東京の別世界”にたどり着けるんです。

電車に乗らずに、もうひと歩き。アキバ散策とセットで楽しみたい、徒歩で足を延ばせる5つのスポットを紹介します。

秋葉原を中心に見ると、西には御茶ノ水や神保町、北には湯島や上野があります。楽器、古書、神社、博物館、調理道具と、歩く方向によって街の雰囲気も見どころもガラッと変わるのが、このエリアの面白いところです。

ギターだらけの街へ！「御茶ノ水楽器街」

（徒歩で約10〜15分）

秋葉原から神田川を越えて西へ向かえば、景色はPCショップから楽器店へ。御茶ノ水駅周辺にはギターやベースをはじめ、さまざまな楽器を扱う店が集まっています。

ショーウィンドーを眺めながら歩くだけでも楽しく、秋葉原でキーボードやヘッドホンを見たあとに“本物の楽器”を見て回るのもなかなかオツです。中古オーディオやレコードを扱う店もあり、デジタル機器とはまた違った物欲を刺激されるかもしれません。

パーツ探しの次は古本探し！「神田神保町古書店街」

（徒歩で約25〜30分）

御茶ノ水からさらに西へ足を延ばすと神保町。靖国通り周辺を中心に数多くの古書店が並ぶ、本好きにはおなじみの街です。

秋葉原のショップでパーツや掘り出し物を探す感覚と、古書店の棚から思わぬ一冊を見つける楽しさは案外似ています。目的のものを決めず、ふらっと店をのぞいて回るのがおすすめです。喫茶店やカレー店も多いので、夕食にも困りません。

一気に静かな東京へ「湯島天満宮」

（徒歩で約15〜20分）

秋葉原の電気街から北西へ歩いていくと、学問の神様として知られる湯島天満宮へたどり着きます。

PCショップやゲームショップが並ぶにぎやかな秋葉原から歩いてきた直後だからこそ、境内の落ち着いた雰囲気とのギャップは大きめ。買い物の途中で少し静かな場所に寄りたいときにもぴったりです。

買い物疲れをリセット「上野恩賜公園」

（徒歩で約20〜25分）

秋葉原から北へ向かうなら、そのまま御徒町を抜けて上野まで歩いてみるのもアリ。上野恩賜公園まで来れば、電気街とは打って変わって緑の多い景色が広がります。美術館や博物館などにも立ち寄れますね。

「ちょっと秋葉原を見て帰るつもりだったのに、気付いたら上野まで来ていた」。そんな予定外の寄り道ができるのも徒歩散策ならでは。買い物で歩き疲れたときの休憩地点としても使いやすいスポットです。

また、秋葉原から北上して上野に向かえば、道中で御徒町のアメ横商店街の近くを通るはず。活気あふれる商店街で買い物とグルメを満喫するのもおすすめ。

“食の秋葉原”みたいな場所!?「かっぱ橋道具街」

（徒歩で約35〜40分）

一日しっかり散歩したいのであれば、思いきってかっぱ橋道具街へ行くのもいいかもしれません。調理器具や食器、厨房用品、食品サンプルなど、「食」にまつわる専門店が集まるエリアです。

一般家庭ではまず見かけないような業務用品がずらりと並ぶ光景は、秋葉原の電子部品店やPCショップにもどこか通じるものがあります。「こんなのあるんだ？」と思う道具を眺めて回るだけでも、専門店街ならではの面白さを味わえます。

秋葉原から少し歩くだけで、街はガラッと変わる

秋葉原は、駅周辺だけで完結させるにはちょっともったいない街。西へ歩けば楽器と古書、北へ歩けば神社や公園、さらに進めば調理道具の専門街があります。

「今日は秋葉原へ行く」ではなく、「秋葉原からどこまで歩く？」と考えてみると、いつものアキバ散策が少し違って見えてくるかもしれません。

せっかく秋葉原へ行くなら、街歩きだけで終わるのはもったいない！ 「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）」では、ゲーミングPCや注目デバイスを実際に見て、触って、試せる楽しさが待っています。

イベントでたっぷり“最新のゲーミング環境”を味わったあとは、そのまま今回紹介したスポットへ寄り道するのもアリ。GPS 9を中心に、秋葉原とその周辺をまるごと楽しんでみてはいかがでしょうか。

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

見るだけ、触るだけでも大歓迎！ 秋葉原で最新ガジェットを体験

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット……。写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

ASCIIは、最新のゲーミングガジェットを実際に体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントになっています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

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