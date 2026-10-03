今どき“大盛り無料”の、とても良心的なつけ麺屋さんの話。秋葉原でお腹が空いたら、行こう

原材料が高騰する中、大盛り無料ってすごいよ

秋葉原を散策中。あー、お腹が空いたなあ。

さて、どこに入りましょうか。カレー、ラーメン、回転寿司、カフェチェーン、ハンバーガー、ファミレス、ケバブ、中華料理。なんでもある秋葉原です。がっつりいくか、軽く済ませるか。さて、どうしましょうか。

有名チェーンに入れば大きな失敗はないが、だいたい、味を知っているような感じだしな。個人店でちょっと気の利いたものでも食べたいが、冒険して失敗すると嫌だし。うーん。

こんな風に、秋葉原で何を食べるか迷った時に個人的にけっこう選びがちなのが、つけ麺の「やすべえ 秋葉原店」です。

有名店なのでご存じの方も多いかとは思うのですが、手短に紹介しますと、やすべえは2000年代に高田馬場で創業した“つけ麺”の専門店で、現在では都内に8店舗を構える人気店。メニューはつけ麺、辛味つけ麺、みそつけ麺、辛味みそつけ麺の4種類とシンプルで、豊富なトッピングも特徴です。

ビールも提供していたり、サイドメニューで水餃子、メンマ、チャーシューなんかの、お酒のアテになりそうなものもあったりするので、夜に行くと、「俺は今日はつけ麺やトッピングをお供にちょっと一杯やって疲れを癒しているんだ、この瞬間がたまらねえんだよ」といった様子のビジネスマンもよく見かけます。

味わいは、ほどよくコシのある太麺と、ダシの風味が効いた、濃いめでかつサラっとした質感のスープで、何回でも飽きずに食べられる感じ。価格もつけ麺、辛味つけ麺が1080円、みそつけ麺、辛味みそつけ麺が1180円と標準的。

やすべえのすごいなと思うところが、麺の量を増やしても価格が変わらないという点。

具体的には、並盛（220g）、中盛（330g）、大盛（440g）と3段階の麺の量があって、そのすべてで価格が同一なんですよね。

昔は「へえ、麺の量変えても金額変わらないんだね〜」くらいに思っていたのですが、最近は何かと高騰していますから、そのありがたみを強く感じます。

220gと440gで提供価格を変えないなんて、少しでも利益を取ろうと考えれば、しない判断ですよね。たいてい、どのお店に行っても大盛りにすると100円とか150円とか、オプションで料金がかかるじゃないですか。なんというか「いや、うちは麺の量で金額変えませんので」という、ポリシーめいたものを感じます。たとえ、麺の増量を織り込んだ利益設計になっているとしても。

しかも、卓上には「刻み玉ねぎ」や「魚粉」のトッピングが置いてあって、こちらも無料。玉ねぎにしたって、近年高騰傾向ですから、無料で提供し続けるのはすごいことですよね。

そういうところに惹かれるファンが多いのか、ランチタイムや18時過ぎ頃に行くと、大抵混んでいるんですが、つけ麺なので回転は早いですから、それほど長時間並ぶことなく食べられます。

ちょっと、今日はどうしようかな。カレーでもないし、洋食でもないし、と秋葉原で食べるものに困ったとき、ぜひ訪れてみてほしいお店です。

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

さて秋葉原でつけ麺を楽しんだら、アスキーのイベントにも立ち寄ってください。

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」を2026年10月10日（土）に開催します！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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