ゲームの特徴も紹介！
くにおくんがゾンビとバトル！『くにおくんのサバイバーズ・オブ・ザ・デッド』がApple Arcadeで配信開始
アークシステムワークスは10月1日、Apple Arcade専用新作タイトル『くにおくんのサバイバーズ・オブ・ザ・デッド』を配信。
本作は、画面を埋め尽くすゾンビたちを、くにおくんたちがなぎ倒していくサバイバーズライクアクションゲーム。ゾンビを対手に縦横無尽に暴れ回る、熱血サバイバルを体験しよう。
▼ストアページ
くにおくんのサバイバーズ・オブ・ザ・デッドアプリ - on Apple Arcade
■毎日最初の1プレイクリアでデイリーボーナスをゲットしよう！
毎日最初の1プレイをクリアすると、お金、装備用経験値、装備用進化アイテムなど、育成や装備強化に必要なアイテムをゲットできる。
連続してクリアした日数は「連続生存記録」として記録され、日数が伸びると手に入るアイテムもより豪華になっていくので、毎日忘れずにプレイしよう。
■『くにおくんのサバイバーズ・オブ・ザ・デッド』とは
◆必殺技をド派手に進化！
大量のゾンビを倒してEXPを獲得し、レベルアップ。くにおくんシリーズおなじみの「必殺技」が、見た目も威力もケタ違いにパワーアップしていく。
◆遊ぶたびに変わる「爆発的成長」
レベルアップ時に提示される強化項目は完全にランダム。技攻撃、発射攻撃、能力強化を組みあわせ、その時だけの最強ビルドを構築しよう。
◆装備とハクスラで最強を目指せ！
学ラン、ボンタン、ベルト、靴、アクセ、裏釦の6つのスロットに装備を装着し、ステータスを恒久的に強化。装備には特殊な効果が付与されていることがあり、より良い効果を求めて装備を集める「ハクスラ」的な楽しみも味わえる。
◆総勢20名以上の操作キャラクター
ゲームを進めることで、くにおやりきをはじめとした20人以上のキャラクターが解放。キャラごとに異なる技やステータスで、多彩なアクションを楽しめる。
◆仲間との共闘が勝利のカギ
最大2名の仲間をAI操作のNPCとして連れて行くことが可能。お気に入りのチームを編成し、仲間も装備で強化して、過酷なゾンビパニックを生き抜こう。
■「くにおくん 公式X」をフォローして、最新情報をチェックしよう！
くにおくん公式Xアカウントでは、本タイトルをはじめとした「くにおくんシリーズ」の最新情報を紹介している。ぜひフォローしてみてはいかがだろうか。
▼くにおくん公式アカウント
https://x.com/Kunio_Kun_PR
【ゲーム情報】
タイトル：くにおくんのサバイバーズ・オブ・ザ・デッド
ジャンル：熱血サバイバーライクアクション
配信：アークシステムワークス
プラットフォーム：Apple Arcade
配信日：配信中（2026年10月1日）
価格：月額900円（Apple Arcade利用料金）
※Apple Oneに加入している人は追加料金なしでApple Arcadeを楽しめる。
© ARC SYSTEM WORKS
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