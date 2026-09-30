バンダイナムコエンターテインメントは9月30日、「SDガンダム ジージェネレーション エターナル」が1.5周年を迎えたことを記念し、「機動戦士Ｖガンダム」のメインステージを実装した。

本日よりピックアップガシャにURユニット「V2アサルトバスターガンダム(EX)」「ザンスパイン(EX)」「ゴトラタン(EX)」などが登場する。

ユーザーからは「Vガンお待ちしておりました！」「このために石を貯めていた！」「V2が攻撃型で安心した」「タイプを満遍なく振り分けてきたね」「全部ほしいんだが」など、喜びの声が寄せられていた。

そのなかでも、ゴトラタンとのセットで登場するパイロット「カテジナ・ルース」について、解釈を議論する声があった。「カテジナさんが誰かを守るわけないだろ!!それどころか後ろから刺してくるタイプだよ」「カテジナさんは盾ジナさんだったか…」「カテジナさんは防御型似合わないな」「自分を守ろうとした結果ああなったから間違いではない」「おかしいですよカテジナさん!!」などの声が寄せられ、盛り上がりを見せていた。

作品愛があふれるがゆえの解釈議論。これもまた「ジージェネ」で再びスポットライトが当たったからこその光景なのかもしれない。

ともあれ、1.5周年を迎えた「ジージェネレーション エターナル」。無料47連ガシャもあるので、ぜひこのお祭りの波に乗って楽しもう。

【ゲーム情報】

タイトル：SDガンダム ジージェネレーション エターナル

ジャンル：ガンダムシミュレーション（SLG）

配信：バンダイナムコエンターテインメント

プラットフォーム：iOS／Android／PC

※一部非対応機種がございます。

配信日：配信中（2025年4月16日）

価格：ダウンロード無料（一部アイテム課金）

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