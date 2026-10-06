桜井政博氏、神々の集いを報告　小高和剛氏、「毒入りパンを食べさせて全滅させた」と報告

文●Zenon／ASCII

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※画像は「日本ゲーム大賞2026 発表授与式」より、桜井政博氏

　ゲームディレクターの桜井政博氏は自身のXにて、ゲーム関係者の会合に参加したことを報告。そうそうたる顔ぶれに、ユーザーからは「神々の集い」「これがゲーム業界のアベンジャーズか」「前回より増えていらっしゃる…（2025年10月）」「メンツがレジェンド過ぎる」など、驚きの声が寄せられていた。

　そんななか、出席者の1人・小高和剛氏はこれを引用する形で、自身の代表作「ダンガンロンパ」になぞらえたジョークとして「毒入りパンで全滅させた」と述べ、話題を呼んでいる。

　桜井氏もそれに「うッ｡＼死体が発見されました／」と反応。ユーザーからは「学級裁判を開廷します」「全滅しててデスゲームが始まらないの草」「桜井さんは影武者だから大丈夫」「ふぅ…危うく死ぬところでしたねって起き上がる桜井さんまで読めた」「ま、嘘なんですけどね」などの投稿が相次ぎ、盛り上がりを見せていた。

　なお、出席者と代表作は以下の通り。この席でなにが話し合われたのか、ただの親睦会だったのか、その一切は謎に包まれている。
●小高 和剛氏（ダンガンロンパ）
●ヨコオ タロウ氏（NieR）
●トビー・フォックス氏（UNDERTALE）
●三上 真司氏（バイオハザード）
●神谷 英樹氏（デビル メイ クライ）
●須田 剛一氏（ノーモア★ヒーローズ）
●外山 圭一郎氏（サイレントヒル）
●桜井 政博氏（星のカービィ）
●イシイ ジロウ氏（428 〜封鎖された渋谷で～）
●上田 文人氏（人喰いの大鷲トリコ）

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