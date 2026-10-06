桜井政博氏、神々の集いを報告 小高和剛氏、「毒入りパンを食べさせて全滅させた」と報告
ゲームディレクターの桜井政博氏は自身のXにて、ゲーム関係者の会合に参加したことを報告。そうそうたる顔ぶれに、ユーザーからは「神々の集い」「これがゲーム業界のアベンジャーズか」「前回より増えていらっしゃる…（2025年10月）」「メンツがレジェンド過ぎる」など、驚きの声が寄せられていた。
こんにちは｡ ゲームディレクターのアベンジャーズ的な集いです https://t.co/omnT4Rs1RJ— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 5, 2026
そんななか、出席者の1人・小高和剛氏はこれを引用する形で、自身の代表作「ダンガンロンパ」になぞらえたジョークとして「毒入りパンで全滅させた」と述べ、話題を呼んでいる。
この会で毒入りパンをみんなに食べさせて全滅させたので、今後の日本のゲーム業界は俺のモノだ…！— Kazutaka kodaka/小高和剛 (@kazkodaka) October 5, 2026
桜井氏もそれに「うッ｡＼死体が発見されました／」と反応。ユーザーからは「学級裁判を開廷します」「全滅しててデスゲームが始まらないの草」「桜井さんは影武者だから大丈夫」「ふぅ…危うく死ぬところでしたねって起き上がる桜井さんまで読めた」「ま、嘘なんですけどね」などの投稿が相次ぎ、盛り上がりを見せていた。
@kazkodaka うッ｡ ＼死体が発見されました／— 桜井 政博 / Masahiro Sakurai (@Sora_Sakurai) October 5, 2026
なお、出席者と代表作は以下の通り。この席でなにが話し合われたのか、ただの親睦会だったのか、その一切は謎に包まれている。
●小高 和剛氏（ダンガンロンパ）
●ヨコオ タロウ氏（NieR）
●トビー・フォックス氏（UNDERTALE）
●三上 真司氏（バイオハザード）
●神谷 英樹氏（デビル メイ クライ）
●須田 剛一氏（ノーモア★ヒーローズ）
●外山 圭一郎氏（サイレントヒル）
●桜井 政博氏（星のカービィ）
●イシイ ジロウ氏（428 〜封鎖された渋谷で～）
●上田 文人氏（人喰いの大鷲トリコ）
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