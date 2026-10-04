この値段で液晶キー13個!?　とにかくコスパよく左手デバイスを使いたい人に刺さる「Ulanzi D200 Stream Controller」

ガジェット好きなら、「スペックは知っているけれど、実物を触ってみたい」と思う製品は少なくありません。特にゲーミングガジェットは、打鍵感や装着感、質感など、実際に触れて初めて分かる魅力があります。

そこで10月10日（土）開催のアスキー主催イベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II」では、この夏注目のゲーミングガジェットを豊富に展示。編集部おすすめの製品を、実際に体験していただけます。

この記事では、展示するゲーミングガジェットの中から、左手デバイス「Ulanzi D200 Stream Controller」をご紹介します。

このコスパは驚異的。

Ulanzi D200 Stream Controller

Ulanzi D200 Stream Controllerは、とにかくコスパのいい、液晶キー搭載型の左手デバイスです！

13個のカスタム液晶キーに加えて、大型液晶キーまで搭載。この価格帯でこれだけの機能を備えているのが、とにかく魅力的です。

ポイント①：とにかくコスパのいい液晶キー搭載デバイス！

まず注目したいのが、その価格。液晶キーを搭載した左手デバイスとして、とにかく手軽に導入できます。

初めてこうしたデバイスを使ってみたい人にも気になる存在ですね！

ポイント②：13個の液晶キー＋大型液晶キー！

カスタム可能な液晶キーを13個搭載。さらにCPUやGPU、時間表示ができる大型液晶キーも1個搭載しています。

この価格でこれだけの液晶キーを備えているのは、かなりレアな仕様です！

ポイント③：ドライバーレスで接続できる！

接続自体はドライバーレスで可能。さらに公式ストアとの連携によって、追加のプラグインも利用できます。

手軽に使い始めながら、必要に応じて機能を広げられるのが便利ですね。

10月10日（土）は秋葉原に！

Ulanzi D200 Stream Controllerの実物を触りに来てください

ボタンの押し心地、ダイヤルの重さ、質感など、ゲーミングガジェットは、写真やスペックだけでは分からない部分があります。

だからこそ今回のイベントでは、この夏に手に入れたい、そして私たちが「ぜひとも触ってほしい！」とおすすめできる注目のゲーミングガジェットを、大量に展示して、直接体験していただける空間作りを大事にしています！

この夏、「絶対触ってチェックしておきたい」ゲーミングガジェットばかりを揃えていますので、この機会にぜひ体験してみてください。

編集部員も会場におりますので、気になることがあればぜひお気軽にお声がけくださいね。

10月10日は、LIFORK秋葉原Ⅱでお待ちしています！

秋葉原でやります！ もちろん初見の人でも大丈夫！

気になるゲーミングガジェット、とにかく触れます

TOKYO Gaming-PC STREET 9 in LIFORK AKIHABARA II（GPS 9）

2026年10月10日（土）13時〜17時30分予定

開場：13時

LIFORK（リフォーク）秋葉原II 1階

入場・観覧無料

ゲーミングPC、キーボード、マウス、ヘッドセット――気になる製品、まとめて触り比べてみませんか？ 写真を見てもスペック表を読んでも、最後までわからないのが「実際に触るとどうなの？」というところ。だったら秋葉原で、気になるものをどんどん試してしまいましょう！

最新のゲーミングガジェットを実際に触って体験しながら、編集部員に相談もできるイベント「TOKYO Gaming-PC STREET 9（GPS 9）」の開催日が決定しました！ 2026年10月10日（土）です！

そして、ここは大事なところ。このイベントは見るだけ、触るだけ、比べるだけでも大歓迎。気になるガジェットを自分のペースで自由に試せるイベントです。何かを買う必要はないので、気軽にふらっと立ち寄ってください！

「PCイベントって詳しい人ばかりで入りづらそう」「お店みたいに購入を勧められたらどうしよう」と身構える必要はありません。PCに詳しくなくても問題なし！ もちろん参加は無料です。

会場では、キーボードやマウス、ヘッドセットなどさまざまな機器を実際に体験できます。ネットではわかりにくいサイズ感、キーボードの打鍵感、マウスの握り心地などを、その場でじっくり比較できるのがポイント。「何を選べばいいのかわからない」という人は、ASCII編集部員に気軽に相談することもできます。

さらに、プレゼント企画やミニステージ、謎解きイベントなども予定。まずは遊びに来て、見て、触って、気になったものを覚えて帰る。それくらいの気軽さで楽しめるイベントです！

前回好評だったプレゼント企画も、もちろんやります。しかもガンガンやります。来場の記念になるノベルティもばっちり用意して、皆さまのご来場を全力でお待ちしています。

会場紹介

■会場：LIFORK AKIHABARA II

東京都千代田区外神田3-13-2 秋葉原TMOビル

会場までのアクセス

JR山手線・京浜東北線・中央総武線 秋葉原駅 電気街口より徒歩5分

東京メトロ銀座線 末広町駅 3番出口より徒歩4分

イベントアカウント

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