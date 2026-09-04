イヤホンを買うとき、みなさんは何を求めるでしょうか。迫力のある低音？ ボーカルの艶っぽさ？ ワイヤレスの便利さ？ もちろん、そうしたイヤホンも魅力的です。

でも、「必要な音を正確に聴く」ためのイヤフォンが必要ということであれば、インイヤーモニターがオススメです。例えば、ステージでは、ボーカルやギターだけでなく、ベース、ドラム、クリック、ハーモニーなど、自分が演奏するために必要な音を瞬時に把握しなければなりません。

そういったライブやステージでも使えるイヤモニって、高いんじゃないの？ と思いますよね？ 私もそう思っていましたが、ここで紹介するイヤモニであれば約2万円で購入できます。

「IER-M500」は、ソニーがステージパフォーマンスのために開発した本格的なインイヤーモニターです。新開発の5mmダイナミックドライバーを1基搭載するシンプルな構成になっています。