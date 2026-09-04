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ソニー「IER-M500」
1万9800円で買えるソニーのイヤモニ、めっちゃいいじゃん！ 遮音性・装着感・音質すべて◎
2026年09月04日 19時30分更新
イヤホンを買うとき、みなさんは何を求めるでしょうか。迫力のある低音？ ボーカルの艶っぽさ？ ワイヤレスの便利さ？ もちろん、そうしたイヤホンも魅力的です。
でも、「必要な音を正確に聴く」ためのイヤフォンが必要ということであれば、インイヤーモニターがオススメです。例えば、ステージでは、ボーカルやギターだけでなく、ベース、ドラム、クリック、ハーモニーなど、自分が演奏するために必要な音を瞬時に把握しなければなりません。
そういったライブやステージでも使えるイヤモニって、高いんじゃないの？ と思いますよね？ 私もそう思っていましたが、ここで紹介するイヤモニであれば約2万円で購入できます。
「IER-M500」は、ソニーがステージパフォーマンスのために開発した本格的なインイヤーモニターです。新開発の5mmダイナミックドライバーを1基搭載するシンプルな構成になっています。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）ソニーがプロのために作った「正確に聴く」イヤモニ
2）小さくても「現場仕様」。ガンガン使える作りがいい
3）外れにくく、遮音性も高い。激しく動く人ほど恩恵が大きい
購入時に注意したい2つのポイント
1）ライバルと比べて、自分に合うモデルなのか確認したい
2）普通の「音楽鑑賞用イヤホン」として考えないこと
【3分で要約】ソニー「IER-M500」動画解説
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