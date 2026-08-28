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デノン「DENON HOME 200」
とにかく音のいいスピーカーが欲しいんだよ！ 「DENON HOME 200」を部屋に置いたら、自分の寝室が“鳥肌モノのライブ会場”に化けた話
2026年08月28日 18時25分更新
素晴らしい音響で、リビングや寝室で音楽や映画を楽しむ。これって誰しもが憧れることじゃないですか。でも、アンプを用意して、左右にスピーカーを置いて、ケーブルを這わせて……と、本格的なオーディオ環境を作ろうとすると、途端にハードルが高くなりますよね。
私も、そこまでオーディオの知識に明るいわけではないので、本格的な環境を構築するというのには、ちょっと抵抗があります。手軽に設置できて、本格オーディオに近づけることはできないものか……。
でも最近、これなら手軽に高クオリティーな音を実現できる製品を見つけちゃったかもしれません！
「手軽さ」と「音質」の間で悩んでいる人に注目してほしいのが、デノンのワイヤレススピーカー「DENON HOME 200」です。
このスピーカー、コンパクトサイズながら、25mmツイーター×2基と102mmウーファーを搭載した3ドライバー構成で、1台でもステレオ再生に対応しています。さらに、Dolby Atmosにも対応。単にスマホの音を鳴らすだけのBluetoothスピーカーとは、狙っているところがちょっと違います。
「大きなオーディオシステムは置けない。でも、音には妥協したくない」。そんな人が最初に検討するワイヤレススピーカーとして、DENON HOME 200はかなり魅力的な存在です。
【目次】この記事で書かれていること：
製品を購入する3つのメリット
1）省スペースなのに、音の細部までしっかり聴こえる
2）接続方法が多彩。しかも「Pure」でDenonらしい音を楽しめる
3）1台で終わらず、あとから拡張できる
購入時に注意したい2つのポイント
1）電源コードは必須。ポータブルスピーカーではない
2）Dolby Atmos対応＝高さ方向まで本格的に鳴る、ではない
【3分で要約】Denon「Denon Home 200」動画解説
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