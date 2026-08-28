素晴らしい音響で、リビングや寝室で音楽や映画を楽しむ。これって誰しもが憧れることじゃないですか。でも、アンプを用意して、左右にスピーカーを置いて、ケーブルを這わせて……と、本格的なオーディオ環境を作ろうとすると、途端にハードルが高くなりますよね。

私も、そこまでオーディオの知識に明るいわけではないので、本格的な環境を構築するというのには、ちょっと抵抗があります。手軽に設置できて、本格オーディオに近づけることはできないものか……。

でも最近、これなら手軽に高クオリティーな音を実現できる製品を見つけちゃったかもしれません！

「手軽さ」と「音質」の間で悩んでいる人に注目してほしいのが、デノンのワイヤレススピーカー「DENON HOME 200」です。

このスピーカー、コンパクトサイズながら、25mmツイーター×2基と102mmウーファーを搭載した3ドライバー構成で、1台でもステレオ再生に対応しています。さらに、Dolby Atmosにも対応。単にスマホの音を鳴らすだけのBluetoothスピーカーとは、狙っているところがちょっと違います。

「大きなオーディオシステムは置けない。でも、音には妥協したくない」。そんな人が最初に検討するワイヤレススピーカーとして、DENON HOME 200はかなり魅力的な存在です。