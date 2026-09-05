黒猫になった「東京ばな奈」がかわいすぎる！ “ぶにゃんこ”コンプリートセットも

東京ばな奈ワールドは9月10日より、秋冬限定商品「東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、『見ぃつけたっ』」を発売します。
東京ばな奈が黒猫カラーになった“チョコバナナ味”が登場！
▲東京ばな奈ぶにゃんこ チョコバナナ味、「見ぃつけたっ」
4個入756円、8個入1512円 ※8個入はシール付き
「東京ばな奈ぶにゃんこ」は、東京ばな奈を黒猫カラーにしたチョコバナナ味の商品です。
チョコレートの風味を加えた生地で焼き上げ、黒猫カラーに仕上げています。中のクリームはチョコバナナカスタード味です。
箱には全6ポーズの「ぶにゃんこ」がランダムに入っており、招き猫ポーズや靴下猫、おねだりポーズなどをデザインしています。8個入にはシールが入ります。
新作オリジナルグッズ全7種を販売
今年はお菓子に加え、フェイスポーチやおすわりマスコット、ショルダーバッグなど、全7種のオリジナルグッズも登場します。
▲東京ばな奈ぶにゃんこ エコバッグ 990円
※4個入エコバッグセット1650円、8個入エコバッグセット2350円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ アクリルキーホルダー 700円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ フェイスポーチ 900円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ おすわりマスコット 1100円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ クッション 2250円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ ステンレスマグカップ 2350円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ ショルダーバッグ 2400円
▲東京ばな奈ぶにゃんこ 通販限定グッズコンプリートセット 9980円
内容：東京ばな奈ぶにゃんこ（エコバッグ、アクリルキーホルダー、フェイスポーチ、おすわりマスコット、クッション、ステンレスマグカップ、ショルダーバッグ）
通販にて、全7種の新作グッズをまとめた「東京ばな奈ぶにゃんこ グッズコンプリートセット」を9月14日17時まで受注しています。商品の出荷は10月中旬以降を予定しています。
秋冬限定！
黒猫カラーの東京ばな奈にチョコバナナ味、さらにグッズまでそろうので、ぶにゃんこ好きにはたまらないラインアップです。
東京駅や羽田空港を訪れる際は、秋冬限定の「ぶにゃんこ」をチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年9月10日
・終了日：2027年3月31日頃
※価格は税込み表記です。
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