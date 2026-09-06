焼肉ランチ食べ放題！ 平日約2800円で牛・豚・鶏にご飯も好きなだけ　全店拡大へ

焼肉チェーン「安楽亭」は9月7日より、これまで東京都・神奈川県の5店舗限定で販売していた「平日ランチ限定食べ放題」を、コスモス店、ぼたん店を除く全店舗に拡大して販売します。

「平日ランチ限定食べ放題」は、焼肉をはじめ、ごはん、スープ、サイドメニュー、デザートなど30種類を食べ放題で楽しめるコースです。

お肉は種類ごとに5種類の味付けから選べるほか、ごはんやキムチ、自家製鶏の唐揚げ、杏仁豆腐などもラインアップします。

■平日ランチ限定 食べ放題コース 2728円

ファミリーカルビ、厚切り豚カルビなどの焼肉に加え、ごはん、わかめスープ、ポテトフライ、自家製鶏の唐揚げ、ミニサラダ、キムチ、杏仁豆腐など、30種類のメニューを食べ放題で提供します。

お肉の味付けは、塩、醤油ダレ、味噌ダレ、にんにく塩ダレ、みそ醤油ダレの5種類から選べます。

なお、安楽亭根岸店では「旨ハラミ（豚）」ではなく「こく旨タン（豚）」を提供します。また、足立青井店、みのり台店、田無北原店、大井松田店では「サラダバー付き 2948円」のコースを提供します。

約2800円で30種類が食べ放題

おトクすぎる平日ランチが全店に拡大！

5店舗限定だった平日ランチ食べ放題が、いよいよ全店舗に拡大！ ファミリーカルビなどの牛肉をはじめ、豚肉、鶏肉に、ご飯やスープ、唐揚げ、キムチ、杏仁豆腐まで30種類が食べ放題になります。



平日ランチなら約2800円で、焼肉だけでなくご飯やサイドメニューまで好きなだけ。これまで近くに対象店舗がなかった人にとってもうれしい拡大ではないでしょうか。

・発売日：2026年9月7日

※価格は税込み表記です。