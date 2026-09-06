牛しゃぶドーン、とろ～りきのこあん！ 焦がし醤油香る秋麺がそそる

神奈川を中心に展開する「横濱一品香（よこはまいっぴんこう）」は9月1日より、期間限定メニュー「焦がし醤油の炙り牛しゃぶ きのこあんかけ麺」を販売しています。

秋を感じる炙り牛しゃぶきのこあんかけ麺

“横濱たんめん”発祥の店と言われる、「横濱一品香」で、秋限定メニューが登場しました。

▲焦がし醤油の炙り牛しゃぶ きのこあんかけ麺 1280円

香ばしい焦がし醤油の風味をまとわせた炙り牛しゃぶをトッピング。秋の定番きのこを複数種類炒めて軽く煮込むことで、スープに旨みと風味が溶け込んだ仕立て。とろりとした熱々の醤油あんが、自家製麺にマッチし、贅沢な秋の味覚が楽しめるとしています。

販売期間は11月下旬までで、横濱一品香の直営全店で販売します。

横浜生まれの老舗中華の秋麺に期待

「横濱一品香」は1955年に横浜・野毛で創業した中華料理店。名物の「元祖 絶品たんめん」をはじめ、長く横浜で親しまれてきたお店です。



そんな老舗の秋限定メニューが、炙り牛しゃぶをどーんとのせた熱々のあんかけ麺。香ばしい焦がし醤油に、とろ～りあん、そこにきのこの旨みまで……想像するだけでおいしそう！



少し涼しくなってきたら、熱々のあんを麺にたっぷり絡めてすすりたくなりますね。

・開始日：2026年9月1日

・終了日：2026年11月下旬

※価格は税込み表記です。