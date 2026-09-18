バンナムブースはガンダムで入場規制レベルの熱気！ さすがの大盛況！【TGS2026特集】

幕張メッセで開催中の東京ゲームショウ2026。2日目も、だんだんとクローズが近づいてきました。

バンダイナムコのブースは、さすがの熱気！

『エースコンバット8』や『ガンダム ローグオービット』『ドラゴンボール ゼノバース3』『ワンピース 海のごちそうレストラン』など、人気IPを題材にしたさまざまなタイトルを出展しています。

なかでも『ガンダム ローグオービット』は非常に大きな注目を集めている様子で、入場規制がかかるほどの盛況ぶりとなっていました。ゲームだけでなく、関連するプラモデルも展示されています。

アスキーでは「東京ゲームショウ2026レポート」として、現地取材チームによる記事を掲載中！

最新技術の話も、会場で見つけた気になる製品の話も、どんどん紹介していきます。今年の東京ゲームショウ2026は、アスキーと一緒に全力で楽しんでいきましょう！