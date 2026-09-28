本連載「ざっくり知っておきたいIT業界データ」では、過去1週間に調査会社などから発表されたIT市場予測やユーザー動向などのデータを、それぞれ3行にまとめてお伝えします。

今回（2026年9月19日～9月25日）は、ソフトウェア開発現場のAI活用における品質影響やROIにまつわる課題、AIとウェルビーイングに関する生活者調査、10月から義務化されるカスハラ対策の現状、全世界規模のセキュリティ／プライバシー知識テストの結果についてのデータを紹介します。

開発責任者／マネジメント層185名を対象とした、ソフトウェア開発業務におけるAI活用の実態調査より。設計で92％、実装で98％、コードレビューで97％など、AI活用は開発プロセス全体に浸透している。ただし開発スピードについては、42％の組織が「事業要求を下回る」と答えた。AIが出力するコードや提案について「半分以上の手直しが必要」とした組織は合計59％。AI活用が「コードの品質」に与える影響については、36％の組織が「比較できる実績やデータがない／把握していない」としており、観測基盤がない現状も浮き彫りに。また、AIコストと成果についても「評価していない」「コスト不明／把握していない」の合計が33％となっている。

⇒ 開発業務においても、数年前の「AI投資を急ぐフェーズ」から「AI投資から事業成果が得られているかを検証するフェーズ」へと移行し、厳しい目が向けられ始めています。開発に限ったことではありませんが、AI活用の実態と成果を多面的に可視化し、観測する仕組みが求められそうです。

全国の15～74歳、2057名を対象に実施した「AIとウェルビーイングに関する生活者調査」より。プライベートでのAI利用率は7割を超えたが、「幸福感が向上した」人は18.2％にとどまり、影響は限定的としている。また、AI利用によって「達成感が減った」（58.4％）人が過半数を占めたことも注目される。幸福感を左右するのは、AIによる偽情報やプライバシーへの不安ではなく、「AIに行動を方向づけられる不自由さ」「人と直接話す機会が減る寂しさ」「自分のスキルが衰える不安」など、“自律性・主体性が脅かされる不安”だと結論づけている。

⇒ プライベートな生活においてもAI利用が浸透し、便利さは増しましたが、人間の「幸福感」はもっと複雑なものであることを示す調査結果です。自分の力でやり遂げたい「プロセス重視派」であっても、「AIと対話／協働して使う」層であれば幸福スコアが高いという結果も出ており、単純に“AIを使う／使わない”だけで幸福感に近づけるかどうかは計れないようです。