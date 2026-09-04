牛ハラミ2倍も！ オリジンに「牛ハラミ焼肉弁当」、赤ワイン入りソースで

キッチンオリジン、オリジン弁当は9月2日より「手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～」を発売中です。

赤ワイン入りコク旨ソースの「牛ハラミ弁当」

「手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～」は、一枚一枚手切りした牛ハラミを店内で焼き上げ、赤ワインとソテーオニオンのコク、濃口醤油とたまり醤油を合わせた特製ソースを絡めて仕上げたお弁当。

▲「手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～」（862円）

手切りならではのやわらかな食感と、濃厚でありながら後味はすっきりとしたソースが牛ハラミの味わいを引き立てるそうで、最後の一口まで満足感のある一品だといいます。

さらに、牛ハラミをたっぷり楽しみたい方には「牛ハラミ2倍！」（1510円）、他にミックスフライが一緒に楽しめる「Dx弁当」も販売します。

▲「Dx手切り牛ハラミ焼肉弁当～赤ワイン入りコク旨ソース～」（1144円）

ガッツリ牛ハラミ2倍も選べる！

これまでオリジンの「牛ハラミ弁当」では、にんにく醤油や黒胡椒をきかせた醤油だれ、胡麻にんにく醤油、瀬戸内レモン使用ネギ塩だれなど、さまざまな味付けが登場してきました。



今回の「赤ワイン入りコク旨ソース」は、今年3月にも登場した味わいです。

ハラミ2倍やミックスフライとの組み合わせなど、がっつりと食べたい時に選択肢の幅が広がるのも嬉しいところですね。ランチや夕食で、楽しんでみてはいかがでしょうか。

※文中の価格はすべて税込

※小数点以下の処理の関係で実際の価格が異なる可能性があります