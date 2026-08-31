110円でアジやほっけも！ 「にっぽん旨ねた祭り」新ネタ登場、はま寿司

はま寿司9月1日より「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り 第2弾」商品として、110円の「九州産 あじのたたき大葉つつみ」などを発売します。

あじのたたきやほっけが110円

はま寿司では8月19日より「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」を開催中です。今回第2弾として3品を発売します。

▲九州産 あじのたたき大葉つつみ 110円



プリプリ食感のアジに爽やかな大葉と生姜を合わせた一品。

▲北海道水揚げ ほっけの天ぷら握り 110円



ふんわりとした食感のホッケをサクサクの天ぷらで味わえる握り。

▲沖縄県産 そでいか 176円

沖縄県産のそでいかは、もっちりとした食感で噛むほどに甘みを感じられるといいます。



いずれも数量限定でなくなり次第終了です。

日本各地のネタが楽しめる！

「はま寿司のにっぽん旨ねた祭り」では、日本各地の食材を使ったすしが登場しています。

第一弾では「宮城県産 さんま」「北海道水揚げ秋鮭」など、産地と紐づいたネタが登場。



今回は九州産のアジ、北海道水揚げのホッケ、沖縄県産のそでいかと、各地のネタが集合。中でもアジとホッケは110円と手頃なのがうれしいですね。いずれもなくなり次第終了なので、気になるネタは早めにチェック！



・開始日：2026年9月1日

（※文中の価格はすべて税込）