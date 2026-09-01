防災ガジェット2026 第11回
エレコム「DE-C86-10000」シリーズ
ポテンシャルの高さ感じます！ 安全度アップのモバイルバッテリー「半固体電池」がスゴそう、エレコム「DE-C86-10000」シリーズ
2026年09月01日 06時20分更新
2026年4月3日に公開された記事を再掲載したものです。
事故を防ぐ半固体電池搭載のモバイルバッテリー
「モバイルバッテリー＝危険な存在」。ニュースで電車内や航空機内の発火事故などが報じられ、カバンに入れて毎日持ち歩くことに少し不安を感じている人も多いのではないでしょうか？ 今回は、そんな不安から解放されそうな新製品をご紹介します！
エレコムの「DE-C86-10000」シリーズは、当時世界初となるナトリウムイオン電池搭載モバイルバッテリーや、安全性の高いリン酸化鉄モバイルバッテリーなどを販売してきた同社が、初めて「半固体電池」を採用した次世代型モバイルバッテリーです。
見た目はシンプルで普通ですが「これからのモバイルバッテリーのスタンダードは間違いなくこれになる」と思わせるポテンシャルの高さを感じました。早速その魅力に迫りましょう！
【目次】この記事で書かれていること：
「DE-C86-10000」シリーズを購入する3つのメリット
1）ゲル状電解質で液漏れや発火リスクを低減
2）長寿命2000回で大容量10000mAh
3）状態表示や最大35W出力で機能的に不満無し
購入時に確認したい2つのポイント
1）長期利用時の性能や耐久性はまだ未知数
2）絶対安全ではなく相対的に安全な可能性
🎬【3分で要約】エレコム「DE-C86-10000」シリーズ動画解説
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