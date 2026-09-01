2026年4月3日に公開された記事を再掲載したものです。

事故を防ぐ半固体電池搭載のモバイルバッテリー

「モバイルバッテリー＝危険な存在」。ニュースで電車内や航空機内の発火事故などが報じられ、カバンに入れて毎日持ち歩くことに少し不安を感じている人も多いのではないでしょうか？ 今回は、そんな不安から解放されそうな新製品をご紹介します！

エレコムの「DE-C86-10000」シリーズは、当時世界初となるナトリウムイオン電池搭載モバイルバッテリーや、安全性の高いリン酸化鉄モバイルバッテリーなどを販売してきた同社が、初めて「半固体電池」を採用した次世代型モバイルバッテリーです。

見た目はシンプルで普通ですが「これからのモバイルバッテリーのスタンダードは間違いなくこれになる」と思わせるポテンシャルの高さを感じました。早速その魅力に迫りましょう！