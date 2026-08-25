ファミマ、定番3品に「たまご半分」無料でプラス！ 本日から

ファミリーマートは8月25日から、「ファミマルKITCHEN」の「ちょいデリ」シリーズで、たんぱく質に着目した新商品2品を発売。あわせて、定番3品を期間限定で「ゆでたまご1/2個」増量して販売します。

ファミマ「ちょいデリ」定番3品、たまご1/2個増量！

「ちょいデリ」シリーズの定番商品が期間限定増量となります。



「特製ダレの味付けたまご」「チキン＆たまご＆ブロッコリーサラダ」「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」の3品は、8月25日～9月7日の販売分に限り、通常より「ゆでたまご1/2個」をプラスして販売します。

▲「特製ダレの味付けたまご」（338円）

たんぱく質量：約16.8g



醤油味の味付けたまごに、オイスターソースやごま油、にんにくなどをきかせた玉ねぎ入りの特製ダレをトッピング。期間中はさらにゆでたまご1/2個が加わります。

▲「チキン＆たまご＆ブロッコリーサラダ」（338円）

たんぱく質量：約14.2g



ローストチキン、ゆでたまご、ブロッコリー、キャベツを組み合わせたサラダ。こちらも期間限定でゆでたまご1/2個を増量します。

▲「冷たいまま食べるタルタルチキン南蛮」（328円）

たんぱく質量：約16.2g

甘酢ダレを絡めた唐揚げに、玉ねぎ入りのタルタルソースをトッピングした一品。期間中はゆでたまご1/2個が加わります。

新作は「ごまだれサラダチキン」「ねぎ塩チキン」

さらに、「手軽に、おいしく、たんぱく質が摂れる！」をテーマにした新商品2品も登場します。

▲「ごまだれサラダチキン」（298円）

たんぱく質量：約12.5g



サラダチキンに、甘みと旨みのバランスにこだわった香りのよいごまだれを合わせています。

▲「ねぎ塩チキン」（338円）

たんぱく質量：約14.0g



香ばしく焼き上げた鶏肉とキャベツを組み合わせた、おかずにもおつまみにもなるという一品です。

たまご増量は9月7日まで！

なお、今回展開する5品はいずれも、たんぱく質を10g以上含みます。



新商品も気になりますが、普段から「ちょいデリ」を買っている人にとっては、定番3品が同じ商品ながら「ゆでたまご1/2個増量」になるのもうれしいところ。期間は9月7日販売分までなので、いつもの商品をちょっとおトクに楽しむ機会にもなりそうです。



ちなみに「ちょいデリ」は、サラダやおつまみなどを少量サイズで展開するシリーズ。2022年からの累計販売食数は3億食を突破しているそうですよ。この機会にチェックしてみては。

（※文中の価格はすべて税込）