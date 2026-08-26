セブンにゴディバ監修「冷凍チョコ」！ 冷凍庫から出してすぐ、濃厚クレープ

セブン‐イレブンはゴディバ監修の冷凍スイーツ2品を、全国の店舗にて8月25日より順次、数量限定で発売中です。

冷凍スイーツ2品が限定で登場！

ゴディバ監修のもと開発したのは、生チョコ×ショコラホイップを包み込んだ「ショコラクレープ（生チョコ入り）」、くちどけの良い「生チョコ」の2商品です。

8月下旬から9月上旬にかけては、暑さが残る一方で、秋の訪れとともに濃厚な味わいやチョコレートへの嗜好が高まる季節の谷間となることから、冷凍ならではの冷たさと濃厚な味わいを楽しむ新しいチョコレートを販売します。

▲「ゴディバ監修 ショコラクレープ（生チョコ入り）」（386円）

生チョコ×ショコラホイップを包み込んだクレープです。冷凍庫から出してすぐでもなめらかに食べられるそうで、濃厚なショコラの風味と香ばしいクレープ生地の一体感を楽しめるとのこと。

▲「ゴディバ監修 生チョコ」（462円）

ベルギー産チョコレートを使用した、くちどけの良い生チョコ。ひと口サイズで食べやすく、冷凍ならではのひんやりとした冷たさと生チョコ本来の上質なコクが口いっぱいに広がるといいます。



こちらは販売エリアが東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県となっています。

贅沢な気分になれそうです！

「暑さが残る時期でも、濃厚なチョコレートを楽しみたい」という声に応え、ゴディバ監修のもと「冷凍だからこそできるおいしいチョコレート」として開発されたそうですよ。

嬉しいのは、冷凍庫から出してすぐに食べられる仕立てにもこだわっているというところ！冷凍ならではのひんやり感を感じながら、チョコのおいしさが楽しめますね。

ちょっぴり値段は張るけれど……ご褒美スイーツとして、リッチな気分になりたい時に選んでみてはいかがでしょうか。

（※文中の価格はすべて税込）