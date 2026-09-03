「いつかは240Hzのぬるぬる画面でゲームしたい……」と思いつつ、ずっと古いモニターで我慢していたのは、何を隠そう私自身です。

今回、レビューのために「ゲーミングモニター G25i 2026」をデスクにセットして実際に使ってみたのですが、初めて体験する240Hzの滑らかさに感動しました。画面のブレがなく、普段のブラウジングでスクロールするだけでも「なにこれ、凄すぎる……！」と大興奮。

「高リフレッシュレート＝高価」という常識を打ち破り、古いモニターからの買い替えハードルをイッキに下げてくれたのが、このシャオミのモニターです。

「ゲーミングモニター G25i 2026」は24.5インチ＆フルHD解像度という、eスポーツ競技シーンの主流スペックを押さえつつ、240Hz駆動＆1ms GTGのハイスペックを実現。それでいて、直販価格は驚きの1万7980円。セール時には1万6000円台で購入できてしまいます。

得体の知れない格安メーカーではなく、シャオミの国内正規サポートがついてこの価格はまさに価格破壊。私のように古いモニターで粘ってきた人の買い替えにピッタリすぎます。

しかもこれほど安ければ、「なんなら最初から2台買って、夢のデュアル240Hz環境にしちゃおう」という大人買いすら現実的。実際に使って心から感動した「ゲーミングモニター G25i 2026」のレビューをお届けします！