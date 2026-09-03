あなたが買うべきガジェットは俺たちに選ばせてくれ！ 推しガジェット大賞 2026 第221回
シャオミ「ゲーミングモニター G25i 2026」
初めての240Hzに感動！ 普段使いにも良すぎる1万円台モニター、2台買ってもいいくらいだ！
2026年09月03日 17時00分更新
「いつかは240Hzのぬるぬる画面でゲームしたい……」と思いつつ、ずっと古いモニターで我慢していたのは、何を隠そう私自身です。
今回、レビューのために「ゲーミングモニター G25i 2026」をデスクにセットして実際に使ってみたのですが、初めて体験する240Hzの滑らかさに感動しました。画面のブレがなく、普段のブラウジングでスクロールするだけでも「なにこれ、凄すぎる……！」と大興奮。
「高リフレッシュレート＝高価」という常識を打ち破り、古いモニターからの買い替えハードルをイッキに下げてくれたのが、このシャオミのモニターです。
「ゲーミングモニター G25i 2026」は24.5インチ＆フルHD解像度という、eスポーツ競技シーンの主流スペックを押さえつつ、240Hz駆動＆1ms GTGのハイスペックを実現。それでいて、直販価格は驚きの1万7980円。セール時には1万6000円台で購入できてしまいます。
得体の知れない格安メーカーではなく、シャオミの国内正規サポートがついてこの価格はまさに価格破壊。私のように古いモニターで粘ってきた人の買い替えにピッタリすぎます。
しかもこれほど安ければ、「なんなら最初から2台買って、夢のデュアル240Hz環境にしちゃおう」という大人買いすら現実的。実際に使って心から感動した「ゲーミングモニター G25i 2026」のレビューをお届けします！
【目次】この記事で書かれていること：
「ゲーミングモニター G25i 2026」を使うメリットと注意点
製品を購入する3つのメリット
1）eスポーツスペックが1万円台！ 240Hz駆動＆1ms GTG
2）動画鑑賞もクリエイティブ作業もイケる高画質
3）複数台並べてもいい、没入感を高める3辺狭額ベゼル
購入時に確認したい2つのポイント
1）スタンド調整は前後角度のみ アームの追加を推奨
2）スピーカー非搭載と最小限の入力端子数
🎬【3分で要約】「ゲーミングモニター G25i 2026」動画解説
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