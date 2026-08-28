【本日から】スンスン、ついにハッピーセットに！ マクドナルド限定シール全4種

マクドナルドは、ハッピーセット「パペットスンスン」（510円～）を本日より期間限定販売します。
今回は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3人とマクドナルドのモチーフを組み合わせたオリジナルデザインのシールセット全4種をラインアップします。
※以下、再掲載となります。
マクドナルドは8月28日から、ハッピーセット「パペットスンスン」（510円～）を全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で期間限定販売します。
パペットスンスンは、パペットの国「トゥーホック」に住む6才の男の子スンスンと仲間たちが登場する、ふんわりとした世界観が特徴のパペットムービーです。パペットスンスンがハッピーセットに登場するのは今回が初めてとなります。
■ハッピーセット「パペットスンスン」は全4種類
今回は、スンスン、ノンノン、ゾンゾンの3人とマクドナルドのモチーフを組み合わせたオリジナルデザインのシールセット全4種をラインアップします。
ハッピーセット1つにつき、いずれか1つを提供します。シールセットの内容は選べません。
各セットには「パペットスンスン」のシールに加え、過去にハッピーセットに登場したおもちゃなどからおまけ1個も付きます。こちらも選べません。
販売期間は8月28日から約2週間を予定しています。全国のマクドナルド店舗（一部店舗を除く）で販売し、数量に限りがあるため、なくなり次第終了します。
スンスンたちがマクドナルドにやってくる！
パペットスンスンがハッピーセットに初登場し、限定デザインのシールが全4種登場します。どのデザインがもらえるかは選べないため、何が入っているか開けるまでのお楽しみになりそうです。
気になる人は、この機会にハッピーセットをチェックしてみてはいかがでしょうか。
・発売日：2026年8月28日
・終了日：2026年9月10日
©PUPPET SUNSUN/PS committee
※価格は税込み表記です。
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