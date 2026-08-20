ドミノの「シェイク」知ってる？ え、これデリバリーできるの？

ドミノ・ピザの「シェイク」、飲んだことありますか？

宅配ピザチェーンのドミノ・ピザですが、実はサイドメニューの「シェイク」も人気。2019年に登場し、2024年7月時点で累計600万杯以上を売り上げています（関連記事）。

実は本格派！「ドミノシェイク」

「ドミノシェイク」は、注文を受けてから各店舗で一杯ずつ手作り。北海道産生乳100％の牛乳と、乳脂肪分9％の濃厚なオリジナルアイスクリームを使用しています。

アイスクリームは新鮮な生乳と生クリームをたっぷり使用し、原料の70％以上を生乳と生クリームが占めているとのこと。

さらに特徴的なのが、氷を一切使っていないこと。時間が経っても味が薄まりにくいため、持ち帰りはもちろん、デリバリーでも濃厚な味わいを楽しめるといいます。

現在は「ハッピーミルク」「リッチチョコレート」「リアルストロベリー」を販売。それぞれホイップクリームあり・なしを選べます。



ドミノ・ピザのデリバリーは送料が無料で、最低注文金額は1000円（税込）。そのため650円のシェイク1杯だけでは注文できませんが、ピザやほかのサイドメニューなどと合わせて1000円以上になれば、シェイクも一緒に届けてもらえます。



※一部店舗・地域、Uber Eatsなどのデリバリーサービスでは条件が異なります。

夏限定「トロピカルマンゴー」も登場！

さらにただいま、数量限定で「ドミノシェイク トロピカルマンゴー」（650円）が発売中。

甘みと酸味のバランスがよいタイ産キャウ種マンゴーのダイスを使用。北海道産牛乳や濃厚なアイスクリームと組み合わせ、マンゴーの濃厚な甘みと夏らしい爽やかな味わいに仕上げたといいます。

ピザをデリバリーするとき、シェイクまで一緒に頼めるのはちょっとうれしい！ これまでピザしか頼んでいなかった人も、一度試してみては？

（※文中の価格はすべて税込）