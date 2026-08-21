ピザ屋の「月見パイ」がおいしそ！ あんこ×白玉もちのサクサク新作

宅配ピザチェーン「ピザーラ」は「サクッと月見パイ」を8月19日から11月3日まで販売中です。
おもち入り「サクッと月見パイ」
お月見シーズンにぴったりの和風スイーツ「サクッと月見パイ」が新たに登場します。
▲「サクッと月見パイ」（390円）
「サクッと月見パイ」は、サクサクのパイ生地に北海道産小豆を使用した粒あんと、もちもちの白玉を包んだ一品です。
香ばしいパイのサクッとした食感に、粒あんの甘みと白玉のもちもち感がよく合うそうです。
「もちっと和風クォーター」も登場
また同期間、お餅と相性の良い4種類の和風ピザが一枚になった「もちっと和風クォーター」も発売されます。
「もちっと和風クォーター」は、明太子、テリヤキ、生ハム、カルビと、それぞれ個性の異なるおいしさにお餅を合わせた4種類のピザを、一枚で食べ比べられる期間限定のクォーターピザです。
▲「もちっと和風クォーター」M：2590円～／L：4140円～
①もち明太子ピザ
本場博多の明太子を使用した特製明太ソースで和えたほくほくポテトと、お餅のもちっとした食感がよく合います。
②でらもっち
テリヤキの甘みと生ハムの塩味が“でらうまい”「でらもっ」。通常は中京地区限定で販売している味を楽しむことができます。
③カルビもっち
濃厚なにんにく醤油ダレに漬け込んだ、やわらかな牛肉をたっぷりトッピング。牛肉の旨みとにんにく醤油のコクにお餅を合わせた、食べ応えがあるという一品です。
④テリチキもっち
ピザーラで一番人気のテリヤキチキンに、お餅を組み合わせました。テリヤキの甘みとチキンの旨みに、もちっとした食感がよく合う和風ピザです。
今年もこのシーズン！
今年もこの季節がやってきました。
今年から新登場となる「サクッと月見パイ」気になりますね！ピザと一緒に楽しみたいです♪
お餅×和風の味わいを、ぜひ月見シーズンの食卓で楽しんでみてはいかがでしょうか？
（※文中の価格はすべて税込）
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