ピザ屋の「月見パイ」がおいしそ！ あんこ×白玉もちのサクサク新作

宅配ピザチェーン「ピザーラ」は「サクッと月見パイ」を8月19日から11月3日まで販売中です。

おもち入り「サクッと月見パイ」

お月見シーズンにぴったりの和風スイーツ「サクッと月見パイ」が新たに登場します。

▲「サクッと月見パイ」（390円）

「サクッと月見パイ」は、サクサクのパイ生地に北海道産小豆を使用した粒あんと、もちもちの白玉を包んだ一品です。



香ばしいパイのサクッとした食感に、粒あんの甘みと白玉のもちもち感がよく合うそうです。

「もちっと和風クォーター」も登場

また同期間、お餅と相性の良い4種類の和風ピザが一枚になった「もちっと和風クォーター」も発売されます。

「もちっと和風クォーター」は、明太子、テリヤキ、生ハム、カルビと、それぞれ個性の異なるおいしさにお餅を合わせた4種類のピザを、一枚で食べ比べられる期間限定のクォーターピザです。

▲「もちっと和風クォーター」M：2590円～／L：4140円～

①もち明太子ピザ

本場博多の明太子を使用した特製明太ソースで和えたほくほくポテトと、お餅のもちっとした食感がよく合います。



②でらもっち

テリヤキの甘みと生ハムの塩味が“でらうまい”「でらもっ」。通常は中京地区限定で販売している味を楽しむことができます。



③カルビもっち

濃厚なにんにく醤油ダレに漬け込んだ、やわらかな牛肉をたっぷりトッピング。牛肉の旨みとにんにく醤油のコクにお餅を合わせた、食べ応えがあるという一品です。



④テリチキもっち

ピザーラで一番人気のテリヤキチキンに、お餅を組み合わせました。テリヤキの甘みとチキンの旨みに、もちっとした食感がよく合う和風ピザです。

今年もこのシーズン！

今年もこの季節がやってきました。



今年から新登場となる「サクッと月見パイ」気になりますね！ピザと一緒に楽しみたいです♪



お餅×和風の味わいを、ぜひ月見シーズンの食卓で楽しんでみてはいかがでしょうか？



（※文中の価格はすべて税込）