世の中には無数のスマートフォンと携帯音楽プレーヤーが存在します。しかし、「スマホでありながら本格的な音楽プレーヤー並みの高音質」を実現した製品はめったにありません。過去のオンキヨー「GRANBEAT」や、海外では4G対応の「Hiby M500 Hatsune Miku Edition 4G」のようなモデルもありますが、極めてレアな存在です。

そんな希少ジャンルに一石を投じる水月雨（MOONDROP）の「MIAD 01 5G HiFiオーディオスマートフォン」(以下、MIAD 01）をレビューします。

イヤホンメーカーが本気で作った音楽特化型スマホのMIAD 01、音楽好きの私としては激推しさせていただきます！

MIAD 01は、Androidスマートフォンに本格的なオーディオ回路を組み込んだ製品です。本体上部に一般的な3.5mmイヤホンジャックだけでなく、より高音質な4.4mmバランスジャックを直接搭載しているのが最大の特徴です。

心臓部には高音質化のためのオーディオチップ（DAC）を2つ搭載し、ノイズの少ないクリアな音を楽しめます。ディスプレーは6.7型の鮮やかな有機ELで、12GBのメモリーと256GBのストレージを備え、普段使いならスムーズに動きます。バッテリーも5000mAhと大容量で、長時間の音楽再生が可能です。