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MOONDROP「MIAD 01 5G HiFi オーディオスマートフォン」

ポータブルオーディオ内蔵スマホ、水月雨「MIAD 01 5G HiFi」を使ってみた！ 4.4mmバランスジャック対応、有線イヤホンを高音質再生

2026年06月29日 17時00分更新

文● スピーディー末岡／小林　編集●ASCII

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　世の中には無数のスマートフォンと携帯音楽プレーヤーが存在します。しかし、「スマホでありながら本格的な音楽プレーヤー並みの高音質」を実現した製品はめったにありません。過去のオンキヨー「GRANBEAT」や、海外では4G対応の「Hiby M500 Hatsune Miku Edition 4G」のようなモデルもありますが、極めてレアな存在です。

　そんな希少ジャンルに一石を投じる水月雨（MOONDROP）の「MIAD 01 5G HiFiオーディオスマートフォン」(以下、MIAD 01）をレビューします。

　イヤホンメーカーが本気で作った音楽特化型スマホのMIAD 01、音楽好きの私としては激推しさせていただきます！

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　MIAD 01は、Androidスマートフォンに本格的なオーディオ回路を組み込んだ製品です。本体上部に一般的な3.5mmイヤホンジャックだけでなく、より高音質な4.4mmバランスジャックを直接搭載しているのが最大の特徴です。

　心臓部には高音質化のためのオーディオチップ（DAC）を2つ搭載し、ノイズの少ないクリアな音を楽しめます。ディスプレーは6.7型の鮮やかな有機ELで、12GBのメモリーと256GBのストレージを備え、普段使いならスムーズに動きます。バッテリーも5000mAhと大容量で、長時間の音楽再生が可能です。

【目次】この記事で書かれていること：

MIAD 01 5G HiFiオーディオスマートフォンのメリットと注意点

製品を購入する3つのメリット
1）ストリーミングも快適！ 通信できる音楽プレーヤー
2）4.4mmバランスジャックとサクサク動く快適な操作性
3）MOONDROPらしいポップで目を引くデザイン

購入時に注意したいポイント
1）スマホ2台持ちになるなら要検討
2）スマホとしての機能には一部制限あり

まとめ
詳細スペック情報
製品ギャラリー

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