チョコミント好き歓喜！ セブン新作「よくばりサンド」えぐい

セブン‐イレブンは「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズの新商品となる「チョコミント」（213円）を8月7日より順次発売します。

夏にぴったり！

「セブン‐イレブンよくばりサンド」チョコミント

「セブン‐イレブンよくばりサンド」シリーズより、さわやかなチョコミントのスイーツサンドが新たに登場します。

ハッカ油を使用したチョコミントホイップを挟んだデザートサンドです。



シリーズ新作の「チョコミント」は、専用の「チョコレート色のパン」を使用し、さわやかなチョコミントホイップをたっぷりとサンド。

一口食べると、チョコレートの甘みとミントの爽快感が口いっぱいに広がり、ホイップクリームの中に砕いたチョコチップとの食感のアクセントを生み出すといいます。



気になるカロリーは1食316kcal。

いい意味でエグイほどチョコミント！

「セブン‐イレブンよくばりサンド」は今年3月から登場したシリーズで、ボリューミーな具材を2枚のパンで挟む「一組サンドイッチ」。なんと、全体の約80％が具材になっているのだとか。



これまでに「ハムカツ＆たまごマカロニ」などの惣菜系や、「チョコチップ＆ホイップ」などのスイーツ系が発売されてきました。

今回は見た目も涼しげで、清涼感を求める夏にぴったりなチョコミントのスイーツサンド。チョコミントがたっぷり入っていて、いい意味でエグイ（笑）。



チョコミント好きの方には見逃してほしくない商品です！



・発売日：2026年8月7日

（※文中の価格はすべて税込）