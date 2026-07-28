争奪戦になりそう！スタバ初のカプセルトイが登場

スターバックス コーヒー ジャパンはカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」（880円／1回）を8月2日より都内19店舗で発売します。

19店舗で発売「スターバックス ジョイフル カプセル」

スターバックスの人気ビバレッジやフードなどをモチーフにした、日本オリジナルデザインのカプセルトイ「スターバックス ジョイフル カプセル」が登場します。

「スターバックス ジョイフル カプセル」は、バッグにつけたり、ぬいぐるみ同士をつなげたりして楽しめる、手のひらサイズのぬいぐるみチャームです。



ラインナップは人気商品をモチーフにした、全5種類。いずれか1種類がランダムで入っており、どのチャームと出会えるかは開封してからのお楽しみ。



チャームにはフックが付いており、お気に入りをつなげて自分だけの組み合わせを楽しむことができます。商品サイズは約50～80mm前後で、デザインにより異なります。

価格は1回につき880円。発売から一定期間は、1会計2点までの制約があります。

販売店舗（全19店舗）

スターバックス コーヒー：池袋サンシャインシティ アルパ1階店／グランスタ八重洲店／ルミネエスト新宿店／新宿サザンテラス店／渋谷モディ店／渋谷ストリーム店／東急プラザ表参道オモカド店／渋谷パルコ店／WITH HARAJUKU店／東急歌舞伎町タワー店／表参道ヒルズ店／銀座松屋通り店／銀座EXITMELSA店／CIRCLES 銀座店／GINZA SIX店／銀座蔦屋書店／東銀座店／銀座ファイブ店／銀座1丁目店

全5種のラインナップはこちら！

▲ダブル トール ラテ（To Go）

▲キャラメル マキアート （For Here）

▲TOKYO ロースト

▲抹茶 クリーム フラペチーノ

▲シュガードーナツ

早めのチェックを！

人気商品をモチーフにした、全5種類のぬいぐるみチャームが登場します。

どれも人気メニューをモチーフにしていて、どれが出ても集めたくなります。手のひらサイズと、けっこう大きめなのでカバンなどにつけたら目立つこと間違いなし！

しかし、かなりの人気になることでしょう（予想）。チェックは早めにしておくのが良いかもしれません。



・発売日：2026年8月2日

（※文中の価格はすべて税込）