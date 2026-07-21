LLMは何を考えているのか？「隠れた領域」が見つかった／シリコン量子ビットで大規模化の壁に挑む

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

LLMは何を考えているのか？ アンソロピックが見つけた「隠れた領域」

アンソロピックが、LLMの内部で何が起きているかを覗く新技術「J-レンズ」を開発した。Claude Opus 4.6の中に見つかった「J空間」には、モデルがこれから出力し得る単語が浮かび上がる。捏造を決めた瞬間には「パニック」「偽物」が繰り返し現れた。

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野入亮人：シリコン量子ビットで大規模化の壁に挑む研究者

理化学研究所の野入亮人は、シリコン中の電子スピンを用いた半導体量子コンピューターの研究者だ。開発競争が熱を帯びる中、世界初の実用的な制御精度を実証し、次の難題である大規模化への道筋を探っている。

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汚染源を収益源へ カリフォルニア酪農が頼る 「ミミズの力」は本物か

米カリフォルニア州の酪農場で、数十万匹のミミズが牛のふん尿を浄化している。企業が設備費を負担し、農家は浄化水を得て、削減量は炭素クレジットとして売られる仕組みだが、メタン削減効果をめぐる研究結果は割れており、クレジットの正当性を疑う声もある。ミミズは本当に気候を救うのか。

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米原子炉スタートアップ4社が臨界達成、原発新時代の幕開けか？

米建国250周年の期限までに、原子炉スタートアップ4社が臨界を達成した。いずれも2023〜2025年創業の新興企業で、超過が常態の原子力業界では異例の速さだ。だが専門家は、今回の「ゼロ出力臨界」は燃料や設計の実質的な進歩がなくても達成できると指摘する。快挙は原発の新時代を告げるのか。

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量子コンピューター、「設計思想」を問う段階へ——藤井啓祐教授に聞く

京都大学教授／大阪大学教授のほか、量子ソフトウェア企業QunaSysの共同創業者として産業界とも接点を持つ藤井啓祐氏は、量子コンピューターの理論とソフトウェア研究を牽引する。実用化に向けた研究動向に加え、社会課題としてのAIへの危機感、そしてイノベーターの条件について話を聞いた。

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1人のドナーから600人誕生も、精子提供に国際的な上限は設けられるか

「まるで工場で大量生産されたような気分」——7年で25人の異父母きょうだいを見つけた女性はそう語る。1人のドナーから600人が生まれた例もある中、欧州ヒト生殖学会は上限50家族を提言した。だが何が適切なのか。まだ誰にも分からない。

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AIの守りはAIの攻撃で鍛える、オープンAIが「LLMハッカー」を開発

オープンAIは、他のLLMを攻撃する「超高度ハッカー」GPT-Redを開発した。攻撃役のAIと防御役のAIを何度も戦わせる訓練を通じて、GPT-5.6は同社史上最も堅牢なモデルになったという。

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「AIの帝国」とは何か？ 元MITTR記者が描く、権力集中の実態

MITテクノロジーレビュー［米国版］の元AI担当記者であるカレン・ハオによる著書は、AI（人工知能）の成立過程をたどり、シリコンバレーの主要人物をはじめとし、世界各地を巡り、その舞台裏に光を当てる。約7年の取材で得た膨大な記録が映し出すのは、帝国の存在と、その巨大な力だ。同氏から執筆のいきさつと狙いを尋ねた。

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