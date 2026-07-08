世界最長の海底道路トンネルの採掘現場／アンソロピック「Claude Science」で創薬へ

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

世界最長の海底道路トンネル 海面下300mの掘削現場に 本誌記者が潜入

私たちは、まだこれほどのものを造れるのか——。建設中の海底道路トンネル「ログファスト」は、完成すれば世界最長・最深。全長26.7キロ、最深部は海面下390メートルに達する。岩盤を爆破しては数メートル前進するノルウェーの現場を、本誌記者が訪ねた。

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アンソロピックが「Claude Science」、創薬に照準

アンソロピックは6月30日、科学研究を自律的に支援するAI製品「Claude Science」を発表した。理論上はあらゆる分野に使えるが、実際の力点は創薬にある。これまで科学向けAIを牽引してきたのは、ノーベル賞級の成果を重ねたグーグル・ディープマインドだったが、その主役の座をアンソロピックがうかがう。

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微細化の限界を超え、IBMがムーアの法則を10年伸ばす積層チップ

トランジスターの微細化が物理の限界に近づく中、IBMはトランジスターを2層に積む新チップを発表した。爪サイズに約1000億個を集積し、処理は最大5割増、消費電力は最大7割減という。量産は半導体メーカーと組んでこれからだが、ムーアの法則を10年以上延ばす可能性がある。

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熱波が奪うのは体力だけではない、暑さが脳に及ぼす影響は？

猛暑になると集中力が欠けてぼんやりしてしまう経験をしたことがある人は多いだろう。暑さが脳の機能に影響を与える具体的な仕組みについてはまだよくわかっていない部分が多いが、精神疾患を抱える人や子どもが猛暑に脆弱であることを示す研究結果が複数報告されている。

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驚くほど似通うAIの答え、 「集団思考」の打破に挑む スタートアップ

チャットボットに1〜10のランダムな数字を聞くと、多くは「7」を返す。この奇妙な偏りは数字にとどまらない。車種を尋ねればトヨタかホンダ、タグラインを頼めば各モデルが判で押したように似た答えを返す。異なるLLM同士すら、ほぼ同じ答えに収束する。この「集団思考」を破ろうと、オーストラリアのスタートアップがあえて意外な答えを混ぜるAIを開発した。

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成層圏に浮かぶ5G基地局が この夏、日本にやってくる

米国企業が製造した5G基地局となる飛行船が8月に日本に到着し、5G基地局としてのテスト運用を開始する予定だ。成層圏にとどまってサービスを提供する同飛行船は人工衛星に比べて、打上げコストや電波の送信エネルギーの点で有利となる可能性がある。

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需要は増え、供給は細る——熱波が欧州の電力網を圧迫

欧州を襲う熱波は、エアコンによる消費電力を急増させる一方で、原子力発電所の稼働に影響を与えており、需要と供給の両面から電力網を圧迫している。加えて、一部の地域では気候変動によって季節的なパターンが変化し、需要への対応がさらに難しくなっている。

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観測史上最暑のフランス、河川の高温化で原発の出力に制限も

記録的な熱波に見舞われた欧州で、冷房需要が電力網を限界まで押し上げている。皮肉にも、その需要を支えるはずの原発が、暑さで足を引っ張られている。フランスでは6月23日に気温が44℃を超え、冷却に使う河川の水温が上昇。1基が停止し、複数の原子炉で出力制限が見込まれている。暑さによって電力需要が増す一方で、原発や水力発電といった供給力も削られた格好だ。

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