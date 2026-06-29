先端テックニュースまとめ読み from MITテクノロジーレビュー 第386回
「太陽地球工学」研究の現在／IBM、ムーアの法則を10年伸ばす積層チップ
2026年06月29日 10時30分更新
世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。
地球を人工的に冷やす 「太陽地球工学」研究、 いまどこまで進んだか
火山の噴火を模し、成層圏に微粒子をまいて太陽光を跳ね返す——地球を冷やす「太陽地球工学」の研究が、コンピューター・シミュレーションの段階を超え、実際にどう実行するかを問う工学の段階に入りつつある。高高度機の設計や、まく物質の選定が具体的に動き出した。だが安全性もコストも未知数で、そもそも地球規模の介入が許されるのかをめぐり、賛否は鋭く割れている。
微細化の限界を超え、IBMがムーアの法則を10年伸ばす積層チップ
トランジスターの微細化が物理の限界に近づく中、IBMはトランジスターを2層に積む新チップを発表した。爪サイズに約1000億個を集積し、処理は最大5割増、消費電力は最大7割減という。量産は半導体メーカーと組んでこれからだが、ムーアの法則を10年以上延ばす可能性がある。
脳インプラントの臨床試験が急増、BCIはついに離陸期に
脳に電極を埋め込み、麻痺した人が再び「話す」力を取り戻す——そんなBCI（脳コンピューター・インターフェイス）の臨床試験が急増している。電極を埋め込まれた人は2024年から倍以上に増え、約150人に達した。だが恩恵を受けられるのは誰か、デバイスはどれだけ持つのか。なお実験段階だ。
測るほどに見えなくなる—— 「数値化」で失うもの
「測定できなければ改善できない」。この信念のもと、私たちは歩数も睡眠も生産性も数値化してきた。だが、数字を増やすほど自己理解が深まるわけではない。指標は理解を助ける一方で、対象を単純化し、微妙な意味を切り捨ててしまう。外部の指標に、何が重要かの判断を明け渡す状態にある。
「風邪はしょうがない」覆せるか、民間主導の呼吸器ウイルス根絶計画
ストライプ、アンソロピック、オープンAI財団、ビル・ゲイツ——。豪華な顔ぶれが5億ドルを出し合い、風邪とインフルエンザの根絶を目指す非営利団体が動き出す。「技術的には可能でも商業的動機がない」領域に、慈善資金で挑む。
ダークマター探索を阻む 「ニュートリノの霧」 それでも科学者は挑む
宇宙の物質の83%を占めながら、姿を見せないダークマター。その有力候補「WIMP」を、巨大なキセノン検出器が地下深くで探し続けてきた。だが、検出器が高感度になるほど、この「ニュートリノの霧」が本命の信号をかき消す。それでも科学者は諦めず、探索の場をアクシオンや木星の衛星へと広げている。
「トランスフォーマーのボトルネックを根本解決」 大胆主張は本物か
米AIスタートアップ、サブクアドラティックは、約10年にわたりLLMの進化を阻んできたボトルネックを解決したと主張する。新モデル「SubQ」はトランスフォーマーの中核を捨て、最高水準のモデル並みの性能を保ちつつ高速・低コストになったという。第三者の検証は主張の一部を裏づけたが、まだ広く試せず確証には至っていない。
成層圏に浮かぶ5G基地局が この夏、日本にやってくる
米国企業が製造した5G基地局となる飛行船が8月に日本に到着し、5G基地局としてのテスト運用を開始する予定だ。成層圏にとどまってサービスを提供する同飛行船は人工衛星に比べて、打上げコストや電波の送信エネルギーの点で有利となる可能性がある。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第385回
ビジネス電気がないケニアで電動製粉機が売れる理由／韓国、「3大AI強国」への野心
-
第384回
ビジネスAIで脳はさらに「萎縮」するか／AIで「弁護士なし訴訟」が激増
-
第382回
ビジネスたった1年で激変したソフトウェア開発／AIが若者の雇用を奪い始めた
-
第381回
ビジネス中国はショートドラマをAIで1日470本作る／テスラのEVトラックがついに量産
-
第379回
ビジネスマスク対オープンAI 裁判で明かされた衝撃の事実／格安自律ロボットが深海探査
-
第378回
ビジネスMS、炭素回収を一時停止で業界激震／初の原子力推進で火星へ NASA「強気すぎる」計画
-
第376回
ビジネス飲料水の9割を賄う中東の「水の命綱」／スペースXがぶち上げた宇宙データセンター構想
-
第375回
ビジネス蘇生が難しくても人体冷凍保存を選ぶ理由／核廃棄物のリサイクルはなぜ進まないのか？
-
第374回
ビジネス10年冷凍保存の脳は「驚くほど良好」／AIチップの熱問題、「ガラス」がカギに？
-
第373回
ビジネス中国でOpenClaw副業起業ラッシュ／米「高級車輸送詐欺」産業の内幕
- この連載の一覧へ
この記事の編集者は以下の記事をオススメしています
-
-
-
-
-
トピックス「ムーアの法則」提唱者、ゴードン・ムーア氏が死去
-