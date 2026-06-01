たった1年で激変したソフトウェア開発／AIが若者の雇用を奪い始めた

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

「Claudeに任せてしまおう」 たった1年で激変したソフトウェア開発

2025年の今頃、Claudeはコーディングができる「それなりのツール」だった。1年後の今、開発者たちはClaudeが書いたコードを読まずにリリースし、アンソロピックは「ClaudeにClaudeをビルドさせたい」と語る。ソフトウェア開発の常識が、たった1年で塗り替わった。

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「コーディングを学べ」もう通用せず、AIが若者の雇用を奪い始めた

AIが仕事を奪う——そう言われながら、先進国の雇用総数はおおむね安定しており、大規模な失業はまだ起きていない。しかし調査によると、AIの影響を受けやすい職種の22〜25歳の雇用は生成AI普及後に相対的に16%減少している。AIが奪っているのは仕事全体ではなく、若者がキャリアの第一歩を踏み出す入口だ。

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「ホワイトカラー消滅」 まだデータに兆候なし ——ただし若者に警戒信号

AIがホワイトカラーを消滅させるという恐怖は広く共有されている。では、AIが労働市場に与える影響について、データは実際に何を物語っているのだろうか。その答えに、あなたをは驚くかもしれない。

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「臓器袋」から全身置換へ ステルス企業R3が隠す 「脳なし」クローン計画

米カリフォルニア州のスタートアップ「R3」は2026年3月、動物実験の代替として知覚のないサルの「臓器袋」を作ると公表した。しかしMITテクノロジーレビューの調査が明らかにしたのは、脳のないヒトクローンを使った全身置換——第二の人生を手に入れる計画——を同社が秘密裏に追求していたという事実だ。不死への執念は、倫理の境界線をすでに越えつつある。

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「シンギュラリティの山麓」、グーグルの科学向けAIは変わったか

「シンギュラリティの山麓」——デミス・ハサビスのこの言葉は、グーグルI/Oで最も印象的な発言だった。タンパク質構造予測AIで2年前にノーベル化学賞を受賞した同社の研究者たちは今、新たな目標に向けて歩みを進めている。

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人間の限界を押し広げる「ドーピングOK」のスポーツ競技会が開催

パフォーマンスを向上させる薬物の使用を認めるスポーツ競技大会「エンハンスト・ゲームズ」が開催され、水泳の世界記録が「更新」された。私たちは今、あらゆる手を使って人間の能力を拡大することを是とする世界に生きている。

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気候テック企業の「重要鉱物」ピボット、生き残りか使命放棄か

生き残りを模索する気候テック企業は今、「重要鉱物」という言葉に活路を見いだそうとしている。これは事業を継続するための現実的な適応なのか、それとも脱炭素という目的からの静かな撤退なのか。

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気候テック「冬の時代」になぜエネ企業のIPOが相次ぐのか？

気候テックへの連邦支援が打ち切られる米トランプ政権下で、地熱・原子力・太陽光の3社が相次いでIPOを果たした。データセンターの急拡大が電力需要を押し上げ、グーグルやアマゾンを後ろ盾に持つエネルギー企業に、投資家の資金が集まっている。

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