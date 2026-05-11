マスク対オープンAI 裁判で明かされた衝撃の事実／格安自律ロボットが深海探査

世界最先端のテクノロジー情報をお届けするグローバルメディア「MITテクノロジーレビュー」から、ビジネスに役立つ注目のテック企業の最新動向、イノベーションにつながる最新の研究内容をピックアップして紹介します。

「オープンAIを蒸留した」マスク対アルトマン第1週、法廷がざわめく

マスク対オープンAI裁判の第1週、最大の驚きは原告自身がもたらした。マスクはxAIがオープンAIのモデルを「部分的に」蒸留していたことを法廷で認め、場内にどよめきが広がった。「私は愚か者だった」と自認しながらも、アルトマンCEOに騙されたと主張するマスクの証言は、矛盾と告白に満ちた1週間となった。

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95%が未解明の「深海」へ 低コストの自律ロボットが 地球資源の地図を描き始めた

地球の海底の95%以上はいまだ詳細な探査が行われていない。その未知の領域に眠る銅やコバルトなどの重要鉱物をめぐり、科学者と企業の関心が高まっている。WHOIのスピンオフ企業オルフェウス・オーシャンは、従来より低コストで水深6000mに到達できる自律潜水機で、その地図を描こうとしている。

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AI閉塞感の時代、私たちはまだ何も分かっていない

2020年3月のコロナ禍初期、私たちは何が起きているか分からないまま立ちすくんでいた。今のAIをめぐる状況は、あのときと恐ろしく似ている。テクノロジーはすでにここにある。だが、それが何をもたらすのか、追跡するツールすら私たちにはない。米国版編集長、マット・ホーナンによるエッセー。

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先送りされてきた「核のゴミ」問題、ブームの今こそ向き合え

大規模データセンターの電力需要が増大し続ける中で、原子力発電への関心が急速に高まっている。だが、先送りされてきた放射性廃棄物の処理問題は未解決のままだ。資金や関心を振り向ける時期に来ている。

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崖っぷちのプライバシー、 AIエージェントが崩す 「摩擦」という最後の砦

位置情報、検索履歴、金融記録——データブローカーはそれらを収集し、顧客である企業や政府に販売している。匿名化されているから安全、という前提は、LLMエージェントによって崩されつつある。私たちのプライバシーを守ってきたのは法律ではなく、データを特定するコストと手間という「摩擦」だった。その摩擦を、AIが消しつつある。

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米科学界に打撃、トランプ政権がNSF委員22人全員を解任

トランプ政権は4月24日、全米科学財団（NSF）の委員会メンバー全員を解任した。長官不在、職員大量解雇に続く今回の解任で、米国の科学界は監督機能を失いつつある。

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人工科学者：仮説立案から実験、解釈までこなすAIエージェント

AIは研究文献を示し、論文を書き、コードを書く。しかし今、その先を目指す動きが加速している。仮説を立て、実験を設計し、結果の解釈までこなす「人工科学者」の実現に向け、グーグルやオープンAIが一斉に動き出した。

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AI強化型詐欺：犯罪は「手軽」になり、「巧妙」にもなった

フィッシングメールの生成、ディープフェイク、マルウェア改変——。AIはサイバー犯罪を速く、安く、巧妙にした。手口の高度化と大衆化が同時に進んでいる。

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