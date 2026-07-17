仮面ライダーゼッツ公開記念！ リカバリーウェアが当たるXキャンペーン開催

エレコムは、映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』の公開を記念し、7月17日から7月23日まで映画オリジナルTシャツとECLEAR リカバリーウェアが当たるプレゼントキャンペーンを実施する。賞品は映画オリジナルTシャツ（Lサイズ）と、エレコムのECLEAR リカバリーウェア ブラック（S～XLサイズ）で、当選人数は5名だ。応募は映画『仮面ライダーゼッツ』公式Xアカウントとエレコム公式Xアカウントのフォロー、対象投稿のリポストで完了する。

今回の目玉となるECLEAR リカバリーウェアは、デスクワークや運動後に疲れた筋肉をやさしくケアするリラックスウェアだ。血行促進作用により着用するだけで疲労回復をサポートするという衣類型の医療機器で、締め付け感の少ない設計と自然になじむデザインが特長だ。パジャマとしてはもちろん、日中の部屋着としても使いやすい。

映画『仮面ライダーゼッツ さよならのミッション』は、夢の世界を舞台に戦う最新作『仮面ライダーゼッツ』の劇場版だ。明晰夢を見る主人公が秘密組織のエージェントとして活躍し、現実と夢が交錯する世界を最新映像技術で描くという。今作では白昼夢を操る最恐の敵・仮面ライダー夢現が登場し、世界の危機に挑む展開となる。劇場公開は7月24日で、作品の世界観と「休息」をテーマにしたリカバリーウェアの親和性が今回の企画の軸になっている。

応募方法は、映画公式Xアカウント（@toeiHERO_movie）とエレコム公式Xアカウント（@elecom_pr）をフォローし、対象投稿をリポストするだけだ。キャンペーン期間は7月17日から7月23日23時59分までで、短期間の実施となる。