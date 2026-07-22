iPad Pro・Air・mini対応の耐衝撃ケース発売　持ち運びに便利な新モデル

エレコムは、iPadを本体と画面の両方から守るフルプロテクトケースを7月中旬に発売した。価格はオープン価格で、対応機種は11インチiPad Pro(M5/M4)、11インチiPad Air(M4/M3/M2)、iPad(A16/第10世代)、iPad mini(A17 Pro/第6世代)の4種類だ。

この製品の特徴は、四つ角をシリコンで覆う衝撃吸収設計と、シリコンとポリカーボネートを組み合わせた二重構造にある。本体に加えて画面も守るフロントパネルを備え、保護フィルム付きタイプと、手持ちの保護フィルムやガラスフィルムと併用できる保護フィルムなしタイプを選べる仕様だ。MIL規格に準拠した1.22m落下テストもクリアしており、持ち運びを前提にした保護性能を打ち出す製品だ。

背面には360度回転するリングスタンドを搭載し、縦置きと横置きの両方に対応するほか、手持ち時のホールド性も高める。さらに長さ調節可能なショルダーベルトを付属し、持ち歩きや移動中の使用にも配慮した。TBWA25PMHVHBK、TBWA25MHVHBK、TBWA25RHVHBKには短いハンドバンドも備わり、片手での操作をサポートするという。

型番ごとの違いは、TBWA25PMHVHBKが11インチiPad Pro向け、TBWA25MHVHBKが11インチiPad Air向け、TBWA25RHVHBKがiPad(A16/第10世代)向け、TBWA25SHVHBKがiPad mini向けとなる。