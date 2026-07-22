高透明×10H強化ガラス採用、iPad専用ガラスフィルム2枚セット発売

エレコムは7月中旬より、iPad専用アクセサリー「iPad専用 高透明ガラスフィルム2枚セット」を発売した。価格はオープン価格。

新製品は、ガラス特有のなめらかな指滑りと高い透明度を備えた画面保護フィルムだ。表面硬度10Hの強化ガラスを採用し、日常使用で生じやすい傷から画面を守る。さらにラウンドエッジ加工、指紋防止コーティング、飛散防止設計を備え、貼った後の操作感と安全性にも配慮したという。

注目点は、付属の貼り付けBOXにある。端末をセットしてテープを引くだけで、ホコリを取り除きながら正確な位置へ貼り付けやすい仕組みだ。自己吸着タイプのため接着剤や両面テープは不要で、貼り直しにも対応する。時間の経過とともに気泡が目立ちにくくなるエアーレス加工も採用しており、フィルム貼りに不慣れなユーザーでも扱いやすいという。

ラインアップは3種類で、11インチiPad Pro(M5/M4)向けのTBWA25PMFLGGT2、11インチiPad Air(M4/M3/M2)向けのTBWA26MFLGGT2、iPad(A16)(第10世代)向けのTBWA25RFLGGT2を用意する。いずれも2枚入りで、1枚を装着用、もう1枚を予備として備えられる。貼り付けBOXのほか、専用ヘラ、クリーニングクロス、ホコリ取りシールも同梱し、届いてすぐに使える内容だ。