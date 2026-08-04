エレコム、85Lの大容量置き配ボックス発売　盗難・雨風対策対応で3,898円

エレコムは、大容量85Lサイズの置配ボックス「ESE-DB01BK」を7月下旬に発売した。置き配利用時の盗難やいたずら、雨風による汚れへの不安を抑え、玄関先などへ手軽に設置できる点が特徴だ。価格は3,898円。

この製品は、荷物がない状態でも自立し、置き配の荷物をスムーズに出し入れできる構造だ。内側にはJIS L 1092撥水試験に合格した生地を採用し、ファスナー部分を覆う耳付き設計で雨風の侵入を抑える。さらに、塩水噴霧試験に合格した錆びづらいファスナー引き手を備え、屋外利用を想定した耐久性も意識した仕様だ。

組み立ては付属のパイプとジョイントで行う方式で、使わないときは分解してコンパクトに収納できる。外形寸法はおよそ幅450×奥行550×高さ350mm、重量はおよそ900gだ。内寸はおよそ幅440×奥行540×高さ340mmで、日用品のまとめ買いや複数の荷物にも対応しやすいサイズ感となっている。

付属のワイヤーで玄関のフェンスや手すりに固定でき、風による飛散や紛失、盗難対策に役立つ。南京錠は2個付属し、固定用と施錠用を使い分けられる点も実用的。加えて、配達員向けの案内シールや、メモ・小物を入れられる内ポケットも備え、受け取り側と配達側の双方に配慮したつくりだ。なお、内部への水の浸入を完全に防ぐものではなく、貴重品の収納は想定していない。