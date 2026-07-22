AI写真編集ソフト付き！ USB 10Gbps対応ポータブルSSD、iPhoneにも直挿し可能

エレコムは、USB Type-CコネクターとUSB-Aコネクターを備えたUSB 10Gbps対応ポータブルSSD「ESD-EPDGGYシリーズ」を7月下旬に発売する。価格はオープン価格で、容量は250GB、500GB、1TBの3種類を用意する。
この製品の大きな特徴は、USB-AとUSB Type-Cの2つのコネクターを一体化した点にある。パソコンはもちろん、iPhoneやiPad、Androidスマートフォン、タブレットにも変換アダプターなしで接続できるため、端末をまたいだデータ移動やバックアップに向く。USB Type-C側は回転式のフリップキャップ構造、USB-A側は着脱式キャップを採用し、持ち運び時の保護性にも配慮する。
転送速度はUSB 10Gbps対応で、読み込み最大550MB/s、書き込み最大500MB/sという仕様だ。フラッシュメモリーを採用するため、物理的な駆動部を持つハードディスクに比べて衝撃や振動に強く、静音性にも優れる。さらにUSB 3.2 Gen1やUSB 2.0との下位互換も備え、幅広い機器で利用しやすい設計だ。
付属ソフトも見逃せない。Windows 11向けのAI写真編集ソフト「CyberLink PhotoDirector」が同梱され、明るさや色の調整といった基本編集に加え、AIによる高度な補正や画像生成機能も使える。画像を保存したあとにそのまま編集作業へ移れる点は、写真管理を効率化したいユーザーにとって魅力だ。加えて、iPhoneの写真や動画を簡単にバックアップできる「Extorage Plus」、セキュリティソフト「PASS」も利用可能で、保存から保護までを一台でカバーする。
筐体は幅約66×奥行約18×高さ約8mm、重量約27gと軽量コンパクトで、USBメモリー感覚で持ち運べる。ストラップホールやアクセス状態を示すLEDランプも備える。PlayStation 5での動作確認済みで、ゲームデータの保存にも対応するほか、『THINK ECOLOGY』認定製品として環境配慮設計も打ち出す。なお、保証期間は1年間だ。
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