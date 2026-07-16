エレコム「EGG MOUSE」が40周年で復活　若手デザイナーが新たに再設計

エレコムは7月16日、創業40周年を記念してリデザインしたマウス「EGG MOUSE」の発売を開始した。価格はオープン価格で、カラーラインアップはブラック、ホワイト、ティールブルー、コーラルピンク、イエローの5色となる。合わせて、ブランドサイト「Better being Stories」では、入社3年目のデザイナーらが企画から開発まで担った裏側を公開する。

「EGG MOUSE」は、1988年に初代モデルが登場したエレコムの象徴的なマウスだ。四角い外観が主流だった時代に、手にフィットしやすい丸みのある形状を打ち出したことでも知られる。今回の3度目のリデザインでは、見た目の美しさだけでなく、付属のソフトシェルを含め、日常使いでの扱いやすさを意識して仕上げたという。

開発を主導したのは、入社3年目のデザイナーと入社5年目のプロジェクトマネージャーだ。若手メンバーがコンセプトメイキングから関わり、協力工場とも連携しながら理想のフォルムを追求した点が特徴となる。製品ごとに同梱カバーの組み合わせが異なり、ブラックはブラックとネイビー、ホワイトはホワイトとグレージュ、ティールブルーはミントとティールブルー、コーラルピンクはピンクとコーラルピンク、イエローはグレーとイエローをそろえる。

購入はエレコムダイレクトショップ各店やAmazonで可能だ。