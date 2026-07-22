USB4対応の超短尺Type-Cケーブル発売　13cmで40Gbps・100W充電を実現

エレコムは、映像伝送、データ転送、充電を1本でこなすUSB 40Gbps対応のUSB Type-Cケーブル「MPA-CCEC4GF01BK」「MPA-CCEC4GF01WH」を7月中旬に発売した。価格は1,090円。
新製品はUSB4 Gen3に対応し、USB Type-CからUSB Type-Cへ接続するケーブルだ。長さは約13cmの短尺フラット設計で、スマートフォンとモバイルバッテリーを重ね持ちする場面や、モバイルモニター、外付けSSDとの接続時でもケーブルがかさばりにくい構成となる。カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。
機能面では、USB 40Gbpsによる高速データ転送に対応し、RAWファイルや4K、8K動画のような大容量データのやり取りを効率化する。さらにUSB Power Deliveryにより最大100Wの給電が可能で、ノートPCやタブレット、スマートフォンの充電にも活用できる。映像出力はDisplayPort Alternate Modeに対応し、最大8K 60Hzの高精細表示を実現する。
安全性と品質面では、USB規格で定められたTDRコンプライアンステストに合格した高品位ケーブルとされ、ノイズ環境下でも安定した通信をうたう。コネクターにはアルミ素材を採用し、金メッキピンや難燃性素材も組み合わせた。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります