USB4対応の超短尺Type-Cケーブル発売　13cmで40Gbps・100W充電を実現

エレコムは、映像伝送、データ転送、充電を1本でこなすUSB 40Gbps対応のUSB Type-Cケーブル「MPA-CCEC4GF01BK」「MPA-CCEC4GF01WH」を7月中旬に発売した。価格は1,090円。

新製品はUSB4 Gen3に対応し、USB Type-CからUSB Type-Cへ接続するケーブルだ。長さは約13cmの短尺フラット設計で、スマートフォンとモバイルバッテリーを重ね持ちする場面や、モバイルモニター、外付けSSDとの接続時でもケーブルがかさばりにくい構成となる。カラーはブラックとホワイトの2色を用意する。

機能面では、USB 40Gbpsによる高速データ転送に対応し、RAWファイルや4K、8K動画のような大容量データのやり取りを効率化する。さらにUSB Power Deliveryにより最大100Wの給電が可能で、ノートPCやタブレット、スマートフォンの充電にも活用できる。映像出力はDisplayPort Alternate Modeに対応し、最大8K 60Hzの高精細表示を実現する。

安全性と品質面では、USB規格で定められたTDRコンプライアンステストに合格した高品位ケーブルとされ、ノイズ環境下でも安定した通信をうたう。コネクターにはアルミ素材を採用し、金メッキピンや難燃性素材も組み合わせた。