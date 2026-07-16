うまそー！「辛どん兵衛」に新作、豚だし＆牛だし 辛鰹粉が決め手

日清食品は7月27日、「日清の辛どん兵衛 豚だしうどん」と「日清の辛どん兵衛 牛だしそば」を全国で発売します。

「日清の辛どん兵衛」うどん、そばが登場

「辛どん兵衛」シリーズの新ラインアップで、どちらも唐辛子とかつおなどの魚介節をブレンドした「特製辛鰹粉」を仕上げに加え、刺激的な辛さとだしのうまみを組み合わせた「辛うま」な味わいに仕上げています。

▲日清の辛どん兵衛 豚だしうどん 267円

コクのある豚のうまみにしょうゆを合わせたスープと、つるみのあるもっちりとした食感のうどんを組み合わせた商品です。

液体スープに加え、唐辛子とかつおなどの魚介節をブレンドした「特製辛鰹粉」で仕上げます。具材はきざみ揚げとネギです。

▲日清の辛どん兵衛 牛だしそば 267円

牛のうまみとほのかな甘みにしょうゆを合わせたスープに、噛み応えのある太切りそばを合わせています。

こちらも液体スープと「特製辛鰹粉」で仕上げる仕様です。具材には牛肉風の大豆たん白加工品とネギを使用しています。

唐辛子×だしの「辛うま」が止まらない！

だしの風味と唐辛子の刺激を組み合わせた「辛うま」な味わいは、辛いもの好きなら気になる新商品です。うどん派もそば派も選べるラインアップなのもうれしいポイントです。

暑い時期だからこそ食べたくなる一杯になりそうです。辛いもが好きという人は、是非チェックしてください！

・発売日：2026年7月27日

※価格は税込み表記です。