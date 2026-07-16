カレーパンも30円引き！セブン「お店で焼いた・揚げたパン」3日間限定セール

セブン‐イレブンは、7月18日～20日の3日間限定で、「セブンカフェ ベーカリー」の「お店で焼いた・揚げた」シリーズ全品を30円引きで販売するキャンペーンを実施します。

対象となるのは、店内の専用オーブンで焼き上げるパンや店内で揚げた商品です。カウンターケース内で販売されている「お店で焼いた・揚げた」シリーズが30円引きとなります（一部商品は取り扱い店舗限定）。

▲お店で焼いた メロンパンみたいなチョコクッキー 通常240円→208円

▲お店で焼いた ふんわりメロンパン 通常160円→128円

▲お店で焼いた サクサククロワッサン 通常190円→157円

▲お店で焼いた チョコクッキー 通常200円→168円

▲お店で焼いた 明太フランス 通常250円→218円

▲お店で揚げた カレーパン 通常180円→147円

▲お店で揚げた シュガードーナツ 通常140円→108円

▲お店で揚げた リングドーナツ 通常130円→98円

▲お店で揚げた ソーセージドーナツ 通常160円→128円

人気の店内焼きパンがお得すぎる！

焼きたてや揚げたての商品がお得に楽しめる3日間のキャンペーンとなっています。メロンパンやクロワッサン、カレーパンなど人気商品が30円引きになるので、朝食やおやつにもぴったり！

7月7日発売の新商品「メロンパンみたいなチョコクッキー」も対象となっているので、この機会に試してみては？

・開始日：2026年7月18日

・終了日：2026年7月20日

※価格は税込み表記です。