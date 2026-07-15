3000円なのに3000円分クーポン付き！すき家の夏福袋、これ実質グッズ無料!?

すき家は7月22日10時より、「SUMMER BAG 2026」（3000円）を店舗・数量限定で店頭にて販売します。
すき家夏の福袋が登場「SUMMER BAG 2026」
すき家に今年も、夏の福袋が登場します。
「SUMMER BAG 2026」は、3000円分のクーポンに加え、すき家オリジナルのカゴバッグやステンレスボトル、クリアチャーム、シールコレクションをセットがセット。
「夏をもっとすき家に。」をテーマに、夏のおでかけにぴったりなアイテムや、すき家ファンにたまらないアイテムを詰め込んだ福袋です。
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すき家「SUMMER BAG 2026」3000円
（内容）オリジナル カゴバッグ
オリジナル ステンレスボトル
オリジナル クリアチャーム
オリジナル シールコレクション
3000円分のクーポン
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以下が、アイテムの詳細です。
・すき家オリジナル カゴバッグ
爽やかな水色がベースの、涼やかなデザインのカゴバッグです。すき家オリジナルイラストを描いた茶色のタグがアクセント。軽量で使いやすく、夏のおでかけにぴったりのアイテムとしています。（約W25×D14×H15cm、取っ手を除く）
・すき家オリジナル ステンレスボトル
約450mlのドリンクが入るステンレスボトルです。バッグと同じ水色がベースのシンプルなデザインで、持ち運びに便利なハンドル付きです。（約H20.5×飲み口Φ8.5cm、容量：約450ml）
・すき家オリジナル クリアチャーム
人気ドリンク“Sukiシェイク”をモチーフにしたクリアチャーム。4種類（いちご・ラムネ・リッチチョコレート・チーズケーキ）のうち1種がランダムに入っています。バッグやポーチなどに取り付けて楽しめます。（約W3×H5cm、4種類からランダムで1種）
・すき家オリジナル シールコレクション
すき家の人気メニューがシールになって登場します。牛丼やカレー、Sukiシェイクなどの多様な商品や、すき家ならではのアイテムが、ぷっくりと立体感のあるシールに描かれています。（台紙サイズ：約W11×H21cm）
・3000円分の夏のクーポン（200円×15枚）
全国のすき家で利用できるクーポン券です。有効期間は7月22日から12月31日まで。全国のすき家で利用でき、メイン商品(牛丼/その他丼/カレー/定食/朝食/お子様/鍋定食)1点につき、1枚まで使用することができます。
3000円で買って3000円のクーポンが付いてくる
カゴバッグやステンレスボトルなど、リアルに使えるものばかりなのもありがたいです。爽やかな水色が、夏を盛り上げてくれそうです！
注目はなんといっても、3000円の福袋に3000円分のクーポンが入っていて、そこにさらに、アイテムも付いてくるところ。
クーポンだけで元をとれるので、つまり、バッグやステンレスボトルなどのアイテムは実質無料……ってこと？
クーポンは年末まで利用できるのもありがたいです。
お得感満載。数量限定での販売で、なくなり次第終了となるそうなので、早めのチェックが良さそうです！
・発売日：2026年7月22日
（※文中の価格はすべて税込）
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