3000円なのに3000円分クーポン付き！すき家の夏福袋、これ実質グッズ無料!?

すき家は7月22日10時より、「SUMMER BAG 2026」（3000円）を店舗・数量限定で店頭にて販売します。

すき家夏の福袋が登場「SUMMER BAG 2026」

すき家に今年も、夏の福袋が登場します。

「SUMMER BAG 2026」は、3000円分のクーポンに加え、すき家オリジナルのカゴバッグやステンレスボトル、クリアチャーム、シールコレクションをセットがセット。



「夏をもっとすき家に。」をテーマに、夏のおでかけにぴったりなアイテムや、すき家ファンにたまらないアイテムを詰め込んだ福袋です。



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すき家「SUMMER BAG 2026」3000円

（内容）オリジナル カゴバッグ

オリジナル ステンレスボトル

オリジナル クリアチャーム

オリジナル シールコレクション

3000円分のクーポン

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以下が、アイテムの詳細です。



・すき家オリジナル カゴバッグ

爽やかな水色がベースの、涼やかなデザインのカゴバッグです。すき家オリジナルイラストを描いた茶色のタグがアクセント。軽量で使いやすく、夏のおでかけにぴったりのアイテムとしています。（約W25×D14×H15cm、取っ手を除く）



・すき家オリジナル ステンレスボトル

約450mlのドリンクが入るステンレスボトルです。バッグと同じ水色がベースのシンプルなデザインで、持ち運びに便利なハンドル付きです。（約H20.5×飲み口Φ8.5cm、容量：約450ml）



・すき家オリジナル クリアチャーム

人気ドリンク“Sukiシェイク”をモチーフにしたクリアチャーム。4種類（いちご・ラムネ・リッチチョコレート・チーズケーキ）のうち1種がランダムに入っています。バッグやポーチなどに取り付けて楽しめます。（約W3×H5cm、4種類からランダムで1種）



・すき家オリジナル シールコレクション

すき家の人気メニューがシールになって登場します。牛丼やカレー、Sukiシェイクなどの多様な商品や、すき家ならではのアイテムが、ぷっくりと立体感のあるシールに描かれています。（台紙サイズ：約W11×H21cm）



・3000円分の夏のクーポン（200円×15枚）

全国のすき家で利用できるクーポン券です。有効期間は7月22日から12月31日まで。全国のすき家で利用でき、メイン商品(牛丼/その他丼/カレー/定食/朝食/お子様/鍋定食)1点につき、1枚まで使用することができます。

3000円で買って3000円のクーポンが付いてくる

カゴバッグやステンレスボトルなど、リアルに使えるものばかりなのもありがたいです。爽やかな水色が、夏を盛り上げてくれそうです！



注目はなんといっても、3000円の福袋に3000円分のクーポンが入っていて、そこにさらに、アイテムも付いてくるところ。



クーポンだけで元をとれるので、つまり、バッグやステンレスボトルなどのアイテムは実質無料……ってこと？



クーポンは年末まで利用できるのもありがたいです。



お得感満載。数量限定での販売で、なくなり次第終了となるそうなので、早めのチェックが良さそうです！



・発売日：2026年7月22日

（※文中の価格はすべて税込）