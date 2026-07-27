【本日発売】どん兵衛、攻めてきた！「辛どん兵衛」新味

日清食品は本日7月27日、「辛どん兵衛」シリーズの新ラインアップとして、「日清の辛どん兵衛 豚だしうどん」と「日清の辛どん兵衛 牛だしそば」を全国で発売します。

どちらも唐辛子とかつおなどの魚介節をブレンドした「特製辛鰹粉」を仕上げに加え、刺激的な辛さとだしのうまみを楽しめる「辛うま」な味わいだといいます。

▲日清の辛どん兵衛 豚だしうどん 267円

コクのある豚のうまみにしょうゆを合わせたスープと、つるみのあるもっちりとした食感のうどんを組み合わせた商品です。

液体スープに加え、唐辛子とかつおなどの魚介節をブレンドした「特製辛鰹粉」で仕上げます。具材はきざみ揚げとネギです。

▲日清の辛どん兵衛 牛だしそば 267円

牛のうまみとほのかな甘みにしょうゆを合わせたスープに、噛み応えのある太切りそばを合わせています。

こちらも液体スープと「特製辛鰹粉」で仕上げる仕様です。具材には牛肉風の大豆たん白加工品とネギを使用しています。



辛さレベルは日清指標で、どちらも5段階中の4。パンチある刺激に期待です！



・発売日：2026年7月27日

※価格は税込み表記です。