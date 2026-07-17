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7月24日発売

スタミナ全部盛り！「うなぎ×ハンバーグ」にバターまで　ブロンコ夏メニュー

2026年07月17日 17時25分更新

文● ナカムラ　編集●ASCII

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　ステーキ・ハンバーグレストランの「ブロンコビリー」、は7月24日から8月6日まで、期間限定メニュー「炭焼き うながんこハンバーグ～背徳バターのせ～」を販売します。

豪快すぎ！うなぎ×ハンバーグ

　土用の丑の日に向けたうなぎメニュー。

▲炭焼き うながんこハンバーグ～背徳バターのせ～ 満足極みセット　3289円
　※単品　2343円

　ブロンコビリーの人気NO.1商品「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ」（200g）に、炭火で焼き上げたうなぎを豪快にのせた一品。

　さらにバターを加え、ピリリとしたアクセントの山椒、オリジナルの蒲焼ソースを合わせることで、背徳感あふれる禁断贅沢メニューに仕上げたとのことです。

　なお、セットを選ぶと、サラダやデザート、カレーなどのメニューが食べ放題となる「ブロンコビュッフェ」に、大かまどごはん（またはパン）、たまごスープが付きます。ごはんにハンバーグやうなぎをのせて「うながんこ丼」として楽しむこともできます。

スタミナ成分しかない！
土用の丑の日は肉も食べたい人へ！

　夏ならではの組み合わせで、うなぎもハンバーグも一度に味わえるのとは贅沢すぎてそそられますね。ハンバーグとうなぎ、バターをご飯にのせて楽しめるのもうれしいポイントです。ちなみに、ブロンコビリーのご飯は魚沼産コシヒカリ100％を使用していますよ。

　スタミナ成分しかないパワフルなメニュー。気になる人はこの機会にブロンコビリーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。

・開始日：2026年7月24日
・終了日：2026年8月6日

※価格は税込み表記です。

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