スタミナ全部盛り！「うなぎ×ハンバーグ」にバターまで　ブロンコ夏メニュー

ステーキ・ハンバーグレストランの「ブロンコビリー」、は7月24日から8月6日まで、期間限定メニュー「炭焼き うながんこハンバーグ～背徳バターのせ～」を販売します。
豪快すぎ！うなぎ×ハンバーグ
土用の丑の日に向けたうなぎメニュー。
▲炭焼き うながんこハンバーグ～背徳バターのせ～ 満足極みセット 3289円
※単品 2343円
ブロンコビリーの人気NO.1商品「ブロンコおじさんのこだわり炭焼きがんこハンバーグ」（200g）に、炭火で焼き上げたうなぎを豪快にのせた一品。
さらにバターを加え、ピリリとしたアクセントの山椒、オリジナルの蒲焼ソースを合わせることで、背徳感あふれる禁断贅沢メニューに仕上げたとのことです。
なお、セットを選ぶと、サラダやデザート、カレーなどのメニューが食べ放題となる「ブロンコビュッフェ」に、大かまどごはん（またはパン）、たまごスープが付きます。ごはんにハンバーグやうなぎをのせて「うながんこ丼」として楽しむこともできます。
スタミナ成分しかない！
土用の丑の日は肉も食べたい人へ！
夏ならではの組み合わせで、うなぎもハンバーグも一度に味わえるのとは贅沢すぎてそそられますね。ハンバーグとうなぎ、バターをご飯にのせて楽しめるのもうれしいポイントです。ちなみに、ブロンコビリーのご飯は魚沼産コシヒカリ100％を使用していますよ。
スタミナ成分しかないパワフルなメニュー。気になる人はこの機会にブロンコビリーへ足を運んでみてはいかがでしょうか。
・開始日：2026年7月24日
・終了日：2026年8月6日
※価格は税込み表記です。
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