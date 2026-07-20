辛さ5段階＆チーズかけ放題！夏のピリ辛トマト麺がうまそ

「京都北白川ラーメン魁力屋」は7月22日より「真夏のHOTトマト麺」を期間限定で販売します。

期間限定で登場！「真夏のHOTトマト麺」

「 京都背脂醤油ラーメン 」が看板メニューの魁力屋から、夏向けの辛口ラーメンが登場します。

▲真夏のHOTトマト麺

（並1188円 大1342円）



にんにくと辛みを効かせたトマトペーストに、魁力屋自慢のかえしをあわせたオリジナルスープで、トマトの酸味と旨み、そして後を引くピリ辛感を楽しめるという一品。辛さは控えめからMAXまで、5段階から選択可能です。



トッピングには、ピリ辛のフレッシュトマトソースで下味をつけた小松菜とキャベツ、さらに豚バラチャーシューをのせています。



特徴として、パルメザンチーズを“かけ放題”で利用できます。



さらに、追加料金で〆の「専用追い飯」（275円）が付けられ、スープに加えるなどして最後まで楽しめます。

パルメザンチーズを好きなだけかけられる

トマトの旨み、辛さ、チーズのコクが一体となった、〆までおいしく楽しめる一杯が登場します。



魁力屋で洋風なメニューって珍しい気がするだけに、これは気になりますね。

そして、チーズかけ放題で利用できます！ ピリ辛なメニューだけど、チーズでまろやかさが足せるというのもうれしいポイントではないでしょうか。！

商品はなくなり次第終了だそう。この夏、早めにチェックしておきたいですね。



・2026年7月22日発売

（※文中の価格はすべて税込）