Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第63回
「20GB＋通話定額で月1390円」超安の格安SIMにさらに安く入る方法はコレ！
2026年07月11日 15時05分更新
月1390円で20GBの“ギガ”とさらに通話定額も
「日本通信SIM」に安く加入できるパッケージがセール中
1GBなら月290円、20GB＋通話定額で月1390円、50GBでも月2178円と、とにかくお手頃な料金で知られる大手格安SIMの「日本通信SIM」。
特に20GBの「合理的みんなのプラン」は、20GBの通信量に加えて、1回5分まで、もしくは月70分までの通話定額まで付いていて、メイン回線として問題なく使える内容。回線はドコモのネットワークを使っているので、サービスエリアも全国隅々までカバーしていて問題なしです。
そんな「日本通信SIM」が他社と比べて若干弱い点は、加入時の特典などが特にないこと。契約時の初期費用3300円も原則そのまま払わないといけません。
ところが、その初期費用を安くする方法を、Amazonプライムデーで発見。初期費用が免除できる「スターターパック」がセールとして、2300円で販売中なので実質1000円オトクになります！
|Image from Amazon.co.jp
|【日本通信SIM】 音声対応：合理的（シンプル290プラン、みんなのプラン、50GBプラン）またはデータ通信専用：（ネットだけプラン）から選んでお申込みいただける新スターターパック NT-ST2-P
日本通信SIMのスターターパックがこの価格で販売される機会は少ないので、契約を考えているなら今が買い。プライムデーでいろいろ買い物してしまったぶん、スマホ料金を節約するのはありです！
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