「20GB＋通話定額で月1390円」超安の格安SIMにさらに安く入る方法はコレ！

月1390円で20GBの“ギガ”とさらに通話定額も

「日本通信SIM」に安く加入できるパッケージがセール中

1GBなら月290円、20GB＋通話定額で月1390円、50GBでも月2178円と、とにかくお手頃な料金で知られる大手格安SIMの「日本通信SIM」。

特に20GBの「合理的みんなのプラン」は、20GBの通信量に加えて、1回5分まで、もしくは月70分までの通話定額まで付いていて、メイン回線として問題なく使える内容。回線はドコモのネットワークを使っているので、サービスエリアも全国隅々までカバーしていて問題なしです。

そんな「日本通信SIM」が他社と比べて若干弱い点は、加入時の特典などが特にないこと。契約時の初期費用3300円も原則そのまま払わないといけません。

ところが、その初期費用を安くする方法を、Amazonプライムデーで発見。初期費用が免除できる「スターターパック」がセールとして、2300円で販売中なので実質1000円オトクになります！

日本通信SIMのスターターパックがこの価格で販売される機会は少ないので、契約を考えているなら今が買い。プライムデーでいろいろ買い物してしまったぶん、スマホ料金を節約するのはありです！