Amazonプライムデー2026 超お買い得情報総まとめ 第59回
【IPS Black】黒の表現力高め、プロの仕事にも使えるLG製32型4K液晶が6万円台
2026年07月11日 13時15分更新
IPS液晶ながらコントラスト比2000：1で黒の表現力に優れる「IPS Black」。深みのある黒で鮮やかな映像表現が可能な32型4K解像度の液晶モニター、LG「32UQ850V-W」がプライムデーで6万円台で販売中。ゲームはプレイせず、仕事や映像視聴用に大型モニターが欲しいという人にオススメの1台です！
ハードウェアキャリブレーションも可能でプロユースにも
IPS Blackパネル搭載でお手頃な貴重な32型モニター
その32UQ850V-Wの仕様を見ていくと、色域はDCI-P3 98％をサポート。工場出荷時キャリブレーション済みなほか、各社のキャリブレーションセンサーにも対応しており、本格的なプロ用モニターほどではないにしても、プロの業務に耐えうる色表示が可能です。
|Image from Amazon.co.jp
|LG モニター ディスプレイ 32UQ850V-W 31.5インチ/IPS Black/4K (3840×2160)/約10.7億色表示(8bit+FRC)/DisplayHDR400/DCI-P3 98%/USB Type-C(USB Power Delivery 最大90W)/DisplayPort/HDMI×2/KVMスイッチ/チルト/高さ調節/ピボット/3年安心・無輝点保証
一般ユースでも、入力端子はHDMI×2、DisplayPort、USB Type-Cの4系統があり、USB Type-Cは90Wの電源供給に対応。さらにKVM機能もあります。さらに付属のスタンドは縦回転が可能です。
プライムデーでの価格は27％オフの6万8900円。性能を考えると、これはお買い得。広大なデスクトップでガッツリ仕事をしたい人にもピッタリです！
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