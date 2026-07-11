【IPS Black】黒の表現力高め、プロの仕事にも使えるLG製32型4K液晶が6万円台

IPS液晶ながらコントラスト比2000：1で黒の表現力に優れる「IPS Black」。深みのある黒で鮮やかな映像表現が可能な32型4K解像度の液晶モニター、LG「32UQ850V-W」がプライムデーで6万円台で販売中。ゲームはプレイせず、仕事や映像視聴用に大型モニターが欲しいという人にオススメの1台です！

ハードウェアキャリブレーションも可能でプロユースにも

IPS Blackパネル搭載でお手頃な貴重な32型モニター

その32UQ850V-Wの仕様を見ていくと、色域はDCI-P3 98％をサポート。工場出荷時キャリブレーション済みなほか、各社のキャリブレーションセンサーにも対応しており、本格的なプロ用モニターほどではないにしても、プロの業務に耐えうる色表示が可能です。

一般ユースでも、入力端子はHDMI×2、DisplayPort、USB Type-Cの4系統があり、USB Type-Cは90Wの電源供給に対応。さらにKVM機能もあります。さらに付属のスタンドは縦回転が可能です。

プライムデーでの価格は27％オフの6万8900円。性能を考えると、これはお買い得。広大なデスクトップでガッツリ仕事をしたい人にもピッタリです！